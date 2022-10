von Ursula Freudig

Es war einmal mehr ein Sonntagsverkauf wie aus dem Bilderbuch: Rund 20 Grad, blauer Himmel, entspanntes Einkaufen und ein buntes Drumherum für Groß und Klein hatten unzählige Besucher nach Tiengen gezogen.

Zwischen 12 und 17 Uhr lockten neben offenen Ladentüren, Gaumenfreuden, Information, Geselligkeit und Unterhaltung. Der Besucherandrang war enorm.

Sich treffen und genießen: Blick auf einen Tisch auf dem Marktplatz, der wieder beliebte Anlaufstelle für hungrige Sonntagsverkaufbesucher ist. Bild: Ursula Freudig

Bereits gegen Halbzeit des Sonntagsverkaufs war die Fußgängerzone größtenteils ein einziger Menschenteppich und auch auf dem Marktplatz, dem zweiten Schauplatz des Geschehens, waren die Bänke vor den rund zehn Foodtrucks gut besetzt.

Sie verwöhnten mit exklusiven Burger-Variationen und Etlichem mehr, das man nicht alle Tage bekommt, wie etwa Kartoffelspiralen und bayerische Hendl und Haxen vom Grill.

Im Karussell: Extra Angebote für Kinder gehören zum Tiengener Sonntagsverkauf dazu – die zwei Söhne von Loredana Filip werden gleich auf große Fahrt gehen. | Bild: Ursula Freudig

Auch in der Fußgängerzone war über die offenen Ladentüren hinaus einiges geboten. Kulinarisch und auch sonst. Unter dem Motto „Ehrenamt“ präsentierten sich etliche Tiengener Vereine, Gruppen und Organisationen. In zwangloser Atmosphäre informierten sie an ihren Ständen über ihre Arbeit und Angebote und verkauften teilweise Crêpes, Kuchen und andere Leckereien.

Die Aktionsgemeinschaft Die Aktionsgemeinschaft Tiengen veranstaltet zwei Sonntagsverkäufe im Jahr. Einen im Frühjahr, einen im Herbst. Sie wurde 1974 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Tiengens Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie und engagierten Bürgern. Ihr Ziel ist es, mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten die Attraktivität Tiengens als Einkaufs- und Erlebnisstädtle zu steigern. Die nächste Veranstaltung ist am 24. November: Die Tiengener Kindergartenkinder schmücken in der Fußgängerzone Tannenbäumchen mit selbst gebastelter Deko und bringen so weihnachtlichen Flair ins Städtle.

Am Stand des Helferkreises Asyl Waldshut-Tiengen gab es ukrainische Spezialitäten und Handarbeiten. Sogar selber aktiv werden konnten die Besucher bei der Feuerwehr Tiengen. Sie war mit vier Löschfahrzeugen vorgefahren und zeigte nicht nur deren Innenleben, sondern an einem ausgemusterten Auto konnte jeder mit Schere und Spreizer Arbeitsgeräte der Feuerwehr ausprobieren.

In Montur: Lars Müller (links) von der Feuerwehr Tiengen mit Mathias Sill aus Tiengen, der in echter Feuerwehr-Schutzkleidung ein typisches Arbeitsgerät der Feuerwehr, eine Schere, an einem ausgemusterten Auto ausprobiert. | Bild: Ursula Freudig

Die DLRG hatte ein Rettungsboot mitgebracht, das besonders bei den kleinen Besuchern hoch im Kurs stand und die Kleinen der Klettgauer Heimattracht zeigten eine Tanzvorführung.

Dass die vielen Besucher es sich nicht nur unter dem freien Himmel gut gehen ließen, sondern auch einkauften, zeigte der Blick in die Geschäfte. In den meisten war reger Betrieb.

In Shoppinglaune: Melanie Horn (links) aus Wutöschingen schätzt die Atmosphäre beim Sonntagsverkauf und die Beratung. | Bild: Ursula Freudig

Ein positives Resümee des Tiengener Herbst- Sonntagsverkaufs zog Nikola Kögel, Mit-Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter) und Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung: „Als Buchhändlerin bin ich sehr zufrieden und aus der Sicht der Aktionsgemeinschaft ebenfalls, wir hatten wieder tolles Wetter und die Vereine haben sich toll präsentiert und den Sonntagsverkauf bereichert.“