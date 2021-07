von Ursula Freudig

Im Tiengener Schlossgarten jazzt und swingt es sich genauso schön wie im Schlosshof – das werden an vier Abenden vier Bands beweisen. Um ganz sicher zu sein, dass keine Bauarbeiten im Schlosshof der Veranstaltung in die Quere kommen, haben die Veranstalter Surianergemeinde und Aktionsgemeinschaft Tiengen die zweiten Tiengener Jazz-Days kurzerhand in den Schlossgarten verlegt. Dort haben trotz der Corona-Abstandsregel rund 200 Besucher Platz. „Das sind doppelt so viele wie im Schlosshof, wenn wir die jeden Abend hätten, würden wir uns sehr freuen“, so Kurt Reckermann, Surianer und Mit-Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Die Termine Donnerstag, 22. Juli, 20 Uhr Little Chevy mit Sängerin Evelyne Péquignot Freitag, 23. Juli, 20 Uhr Dr. No and his Jazz Tigers, als Gäste Bernard Flegar und Joe Wulf Sonntag, 25. Juli, 18 Uhr Bigband der Musikschule Südschwarzwald, zusätzlich Bläser Ensembles, Saxophon Ensemble und die Band Made in Japan

Er hat wieder die Bands organisiert und wie immer Wert drauf gelegt, dass der Jazz in seiner ganzen Vielfalt zu hören sein wird. Little Chevy, Dr No and his Jazz Tigers und die Mama Shakers werden die ersten drei Konzertabende gute Laune machen. Hinter Dr No steckt Norbert Blank, der bereits vergangenes Jahr mit seiner Band bei den Jazz-Days dabei war und wieder Dixie und Swing sowie Gäste mitbringt: Wie schon 2020 den Ausnahme-Schlagzeuger Bernard Flegar und erstmals Joe Wulf, einen der bekanntesten deutschen Jazz-Posaunisten. „Wulf ist eine echte Größe“, sagt der Jazzliebhaber und Jazzkenner Kurt Reckermann.

Vielfalt auf der Bühne

Little Chevy und Mama Shakers sind erstmals mit dabei. Beide gehören zu angesagten jungen Jazz-Bands, die mit einem frischen Klang regelmäßig bei Auftritten für Furore sorgen und in Jazzkreisen schon große Bekanntheit erreicht haben, so Reckermann. Dass es im Gegensatz zu 2020 ein viertes Konzert gibt, ist der Tatsache zu verdanken, dass die Surianer im Schlossgarten mit viel Aufwand eine Bühne aufbauen müssen, die gern etwas länger bleiben darf. Auf ihr stehen zum Abschluss der Jazz-Days die Bigband der Musikschule Südschwarzwald, die es kaum erwarten kann, endlich wieder vor großem Publikum zu spielen. Mit dabei hat sie weitere Gruppen der Musikschule.

Der Eintritt Vorverkauf in der Buchhandlung Kögel Tiengen (07741/76 70) und Tourist Info Waldshut (07751/83 32 00). Eintritt für die ersten drei Konzerte 15 Euro, ermäßigt 12 Euro (Rückzahlung bei schlechtem Wetter), mit Option Schlosskeller 22 Euro (ermäßigt 15 Euro). Eintritt für den Sonntag 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, das Konzert entfällt bei schlechtem Wetter (Rückzahlung). Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Verordnung. Nach jetzigem Stand ist für den Zutritt kein Nachweis (getestet, geimpft, genesen) erforderlich. Weitere Infos gibt es im Internet: www.tiengen.de

Fürs Kulinarische zuständig: Die Surianer werden bei den kommenden Jazz-Days im Schlossgarten wieder, wie hier 2020, hinter dem Grill stehen. | Bild: Ursula Freudig (Archiv)

Zum swingenden Lebensgefühl gehören auch kulinarische Freuden. Die Surianer werden wie immer bewirten. „Die Surianer sind die Arbeitstiere und die Aktionsgemeinschaft ist für die Finanzen zuständig“, bringt Kurt Reckermann die Arbeitsteilung auf den Punkt. Bei schlechtem Wetter wird bei den drei ersten Konzerten in den Schlosskeller ausgewichen. Entstanden sind die Jazz-Days als Ausgleich zum coronabedingten Ausfall des Jazzfests „Tiengener Sommer“ vergangenes und auch dieses Jahr. Dabei wurde und wird auf die Erfahrung der Surianer zurückgegriffen, die seit 1975 im Rahmen der Serie „Jazz im Schlosshof“ Jazzkonzerte organisieren. Mehr als 75 sind es bislang.