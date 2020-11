Man muss erst einmal Luft holen, beim Lesen seiner Vita. Sie ist so abwechslungsreich wie bewegend und spannend. Erich Bercher kann heute an seinem 80. Geburtstag eine Menge erzählen. Von einem Leben als Gastronom, Koch, Hotelier und als Sportler und treuer Anhänger des FC Tiengen 08. Von seinem Lebenswerk, dem Hotel Bercher, von Höhen und Tiefen und vom vielseitigen Engagement für die Branche. Auch von prominenten Gästen, die während seiner Berufszeit in seinem Hotel logierten.

Der Fünfzigste mit Fritz Walter

An einen Geburtstag erinnert er sich heute noch gerne: an seinen 50. Ehrengast war damals kein geringerer als Fritz Walter, Fußballweltmeister 1954 und Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft.

Am Veteranen-Stammtisch des FC08 schwärmt er heute noch von den Spielern des 1. FC Kaiserslautern, Walters Heimat, und der Saba-Elf, die er vor vielen Jahren ins alte Langensteinstadion geholt hatte. So kam der gute Kontakt zu Fritz Walter zu Stande. Für Bercher, der, wie man sich erzählt, einst selbst als Stürmer gefürchtet war, war dies ein großer Tag.

Lehre bei Vater Ludwig

Die Leidenschaft zum Kochen war ihm buchstäblich in die Wiege gelegt worden. Es lag nahe, bei seinem Vater Ludwig in die Lehre zu gehen. Nach seiner Ausbildung zog es ihn hinaus, um Erfahrungen in der Fremde zu sammeln. Er arbeitete in renommierten Häusern in Zürich, Pontresina, in Interlaken und als Schiffskoch auf der MS Hanseatic. Genau 30 Jahre nach seinem Vater bestand er an gleicher Stelle, in Baden-Baden, die Prüfung zum Küchenmeister.

Schon mit 27 in der Verantwortung

Nach dem Tod seiner Eltern führte der damals gerade einmal 27-Jährige mit seiner Schwester Heidi und seiner Frau Gudrun den Familienbetrieb weiter. Unter seiner Regie wurde das Hotel Bercher, ehemals Hotel Bahnhof, mehrfach umgebaut und erweitert. Selbst durch den Brand im Hauptgebäude 1977 ließ er sich nicht entmutigen. Nicht einmal drei Monate danach konnte das Hotel wieder öffnen.

Besonders stolz ist er heute darauf, dass zwei seiner Enkelkinder als Koch und Hotelfachfrau arbeiten, den Berufsweg eingeschlagen haben und somit dem Hotelgewerbe verbunden bleiben. „Und ich freue mich, dass die jungen Menschen, die bei mir im Hotel- und Gaststättengewerbe ausgebildet wurden, Karriere machten.“

Zur Person Erich Bercher, seit 51 Jahren mit Gudrun (geborene Maier) verheiratet, zwei Töchter, fünf Enkelkinder, ist in Tiengen geboren. Er lernte bei seinem Vater, Küchenmeister Ludwig Bercher. In Baden-Baden feierte er nach „Lehr- und Wanderjahren“ den Abschluss zum Küchenmeister. Nach dem Tod der Eltern führte Erich Bercher, damals als 27-Jähriger, den Betrieb mit seiner Schwester Heidi und seiner Frau weiter. Zum 100-jährigen Bestehen übergab er den Betrieb seiner Tochter Andrea.

Bercher setzte sich immer für die Branche ein. Als Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Schwarzwald-Bodensee, im Wirteverein südlicher Schwarzwald, als Beirat des Landesverbands in Stuttgart, im Vorstand des Verbands in Freiburg und in der Fremdenverkehrsgemeinschaft Hochrhein-Hotzenwald. 30 Jahre war er Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Hochrhein-Bodensee bei Gesellen- und Meisterprüfungen.