Die Maschine ist kaum zu hören, sie surrt vor sich hin. Sie sieht aus wie eine durchsichtige Duschkabine. Drinnen bewegt sich ein Gestänge hin und her, kreist geschmeidig über einer schwarzen Skulptur. Die Hälfte des Kopfes fehlt noch. Ein außergewöhnliches Schauspiel, dass in der Werbewerkstatt von Rainer Rauscher in der Waldshuter Schmittenau zu beobachten ist.

Fast fertig: Nach fast drei Tagen fehlt nur noch eine Hälfte des Kopfs der Statue. | Bild: Michael Neubert

Seit einigen Wochen ist Rauscher stolzer Besitzer eines Riesen-3D-Druckers, von denen in Deutschland im Moment nur sieben aufgestellt seien. 3D-Drucker sind heute nichts Ungewöhnliches, ein Gerät dieses Ausmaßes schon. Rauscher wirkt mit seinen 1,73 Meter neben dem drei Meter hohen „Glaskasten“ eher klein. 1,45 Meter ist die Statue groß, wenn sie fertig ist.

Video: Michael Neubert

„Am Freitag, um vier, haben wir mit dem Druck begonnen“, sagt Rauscher schmunzelnd am ersten Tag nach dem Wochenende. Der Drucker arbeitet noch fleißig. Etwa drei, vier Stunden dauert es noch, bis die letzte Schicht aufgetragen ist. Drei Tage dauert eine 1,45 Meter hohe und acht Kilo schwere Statue.

Nahaufnahme: Die Druck-Apparatur kreist geschmeidig über dem halb fertigen Kopf der Statue. | Bild: Michael Neubert

Rauscher hat eine fertige Senftube neben sich postiert. „Die hat zweieinhalb Tage gedauert, sich wiegt sechseinhalb Kilo.“ 2,7 Kilometer Faden schweißt der Drucker für die Skulptur zusammen. Dabei verwenden die Werbetechniker umweltfreundliches Druckmaterial.

Alles im Blick: Auf dem Display sind die Daten des Druckauftrags zu sehen, auch wie lange die Restdruckzeit ist. | Bild: Michael Neubert

Eine Überwachungskamera begleitet die Arbeit des Druckers. „Ich kann sehen, wie weit das Stück ist“, erklärt der Fachmann. Von zu Hause aus kann Rauscher den Arbeitsfortschritt beobachten und sieht auch gleich, wenn Störungen auftreten.

Was ist unter 3D-Druck zu verstehen? 3D-Druck ist die umfassende Bezeichnung für ein Fertigungsverfahren, bei denen Material Schicht für Schicht aufgetragen und so dreidimensionale Gegenstände (Werkstücke) erzeugt werden. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Die Konstruktionseinheit wird von einem Computer gesteuert. Basis des Drucks ist der Bauplan für das Werkstück. Ausgangspunkt sind 3D-Zeichnungen. „Ein spezielles Programm teilt das Modell in Schichten auf, man kann auch die Ionenstruktur berechnen lassen“, erklärt Rainer Rauscher, Inhaber der Werbewerkstatt in der Waldshuter Schmittenau. Danach erfolgt der Druckauftrag.

Der Anfang: Der Faden läuft durch eine beheizte Düse. | Bild: Michael Neubert

Welche Materialien werden verarbeitet? Typische Werkstoffe für den 3D-Druck sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramik und Metalle, auch Holz und Kork sind möglich, Plexiglas kann gedruckt werden. Rainer Rauscher verwendet einen biologisch abbaubaren Kunststoff (PLA). Wo finden Werkstücke Verwendung? Mit 3D-Druck werden Werkstücke für Messen, Verkaufsstellen (Points of Sale) hergestellt, es entstehen Unikate, Prototypen, Modelle und Einzelstücke etwa für die Bereiche Kunst und Design, Architektur, Modellbau und vieles mehr. Was kosten 3D-Drucker? Einfache 3D-Drucker gibt es laut Recherche im Internet schon ab 600 Euro, will man mehr Details abbilden, braucht man ein Gerät, das ab 1000 Euro zu haben ist, je nach Größe kostet ein 3D-Drucker bis zu 100.000 Euro.

Das Druckmaterial: Fast drei Kilometer eines speziellen Kunststoffs, aufgewickelt auf einer Rolle. | Bild: Michael Neubert

Laut seinen Schilderungen war es für die 18 Mitarbeiter seines Betriebs wohl wie Weihnachten, als das Monstrum ankam und die Arbeit aufgenommen hat. „Ja“, sagt Rauscher, „am Anfang war es faszinierend, sie sind wie die kleinen Kinder drumherum gestanden, es ist einfach spannend, wie die Objekte in die Höhe wachsen.“

Leuchtend: Rainer Rauscher hält eine gelbe Vase in den Händen. Ebenfalls ein Objekt aus der Wundermaschine. | Bild: Michael Neubert

Natürlich haben sie gleich ein paar Dinge ausprobiert. Eine gelbe Vase steht auf dem Tisch, gegenüber liegt eine Krake. Der Drucker kann das Tier mit Tentakeln und den beweglichen Gliedern in einem Stück produzieren. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, schwärmt Rauscher fast schon.

Erste Werkstücke: Rainer Rauscher zeigt seine fertig gedruckte Krake. | Bild: Michael Neubert

Sogar Fasnachtsmasken wären denkbar. Er erzählt von einem drei Meter großen Einstein, der für eine Messe entstanden ist, und einer Monsterspinne für eine Filmpremiere.

Mönchweiler Spitzentechnologie trifft Alltagsgegenstand Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem neuen Riesendrucker kann Rauscher sein Angebot weiter ausbauen, Objekte für Messen, Verkaufsplätze und den Pylonenbau drucken, Unikate, Prototypen, Stelen oder Sonderformen herstellen. „Wir wollen einfach weg vom Standard, mit der Technik sind wir nicht an Formen gebunden“, erklärt Rauscher.

Video: Michael Neubert

Sein Unternehmen gehört zu einem Netzwerk mit 300 Werbetechnikfirmen. Die sieben Betriebe, die einen Riesen-3D-Drucker haben, seien in der Lage, größere Aufträge untereinander aufzuteilen. Er will nicht verschweigen, dass es mit den Messen im Moment, da Corona grassiert, etwas schwierig sei.

Laufenburg Höganäs: Technologie aus Laufenburg soll Zukunftsmarkt erobern Das könnte Sie auch interessieren

Mit einer einfachen Anfrage eines Kunden fing alles an. Rauscher: „Ich wusste, dass es eine Firma gibt, die solche Drucker vertreibt. Ich dachte: warum nicht? Ich habe mich dann mit der Materie beschäftigt und festgestellt, dass es für uns viele Möglichkeiten gibt, um unser Angebot zu erweitern.“ Seine Werkstatt sei mit dem Drucker noch in der Testphase, aber es lägen schon einige Anfragen auf dem Tisch.

Technische Daten Der XL-3D-Drucker von Rainer Rauscher hat einen Durchmesser von 1,50 Meter und ist 3 Meter hoch. Es können ein Meter breite und bis zu 1,54 Meter hohe Werkstücke gedruckt werden. Die maximale Druckgeschwindigkeit beträgt 300 Millimeter pro Sekunde.

Video: Michael Neubert

Zu den Kosten will Rauscher sich nicht äußern, aber er versichert: „Wir haben Maschinen bei uns stehen, die das Dreifache kosten.“ Auch das Material sei kein „Wahnsinnskostenfaktor“, eher der Zeitfaktor spiele eine Rolle.