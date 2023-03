Waldshut-Tiengen – Eine positive Bilanz konnte der Verein Erlebbare Umweltbildung bei der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus Detzeln ziehen. Mit rund 20 Mitgliedern wurden 39 Veranstaltungen ausgeführt, an denen 616 Teilnehmer dabei waren. Jörg Kasseckert, Vorsitzender des Vereins, freute sich auch darüber, dass drei neue Mitglieder dazu kamen.

Im vergangen Vereinsjahr wurden unter anderem ein Naturfotoseminar mit Otto Schilling, ein Besuch beim Imker Andreas Albicker und eine Spinnensafari mit Förster Jürgen Bacher ausgeführt. Zudem fand eine Steinaputzete mit Unterstützung des Porphyrwerks Detzeln statt und die Vogelstimmwanderung in Krenkingen. Das Fischmobil sowie das Ökomobil waren wieder in Detzeln und sollen auch in diesem Jahr wieder kommen.

Erstmals soll es auch ein Waldmobil geben. Gut besucht war das Klassenzimmer am Bach. Angeboten wurden für die Mitglieder Monatstreffen zum geselligen Erfahrungsaustausch.

Ein besonders Projekt ist die Kooperation für Artenvielfalt und Nachhaltigkeit „Schutzgebiete im (Klima)-Wandel“, Renaturierung unteres Steinatal, das Jörg Kasseckert den Teilnehmern vorstellte. Hierzu sollen diverse Fördergelder beantragt werden.

Dieses sehr umfangreiche Projekt wird zusammen mit weiteren Kooperationspartner stattfinden und soll nach dem Baukastensystem bearbeitet werden. Hierzu gehören unter anderem Renaturierung, Hochwasserschutz oder Wiederansiedlungsprojekte für Artenvielfalt.

Andreas Otte von den Klettgau-Cleaners Tiengen stellte seine Arbeit mit einer Filmanimation vor. Ein Kurzfilm zeigte die Umweltschäden durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Aus beruflichen Gründen stellte Uwe Hilpert (stellvertretender Vorsitzender) sein Amt zur Verfügung. Bei der Wahl wurde Richard Senft einstimmig gewählt.

Auch im Jahr 2023 sind wieder viele Aktivitäten geplant (Infokasten). Die genauen Termine für den Besuch der Steinatal-Imkerei, Kräuterwanderung, Amphibien-Exkursion, Fotokurs Naturfotografie, Ruderboot-Exkursion am Schluchsee oder der Wanderung an den Steina-Auen stehen noch nicht fest, werden aber auf der Internet-Seite www.klimenz.de bekannt gegeben.