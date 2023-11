Angeführt vom Auftritt des Jugendorchesters Dachsberg-Ibach fand in der trotz widriger Witterungsverhältnisse randvoll gefüllten Ibacher Gemeindehalle das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand statt. Neben konzertanter Blasmusik im ersten Teil boten die Musiker in der zweiten Programmhälfte die Interpretation bekannter Hits und großer Sänger dar. Und auch zwei Ehrungen wurden vor der Pause vergeben, eine an Katja Bader für 25 sowie eine an Stefan Köpfer für 40 Jahre aktives Musizieren.

Welch großen qualitativen Sprung das Jugendorchester unter der Leitung von José Salinas Esteban seit seinem Debütauftritt im vergangenen Jahr gemeistert hat, demonstrierte die jungen Musiker eindrücklich an gleich fünf klangvoll und souverän dargebotenen Stücken, darunter einer Polka sowie einem Marsch aus der Feder von Alexander Pfluger sowie der Filmmusik aus „Jurassic Park“. Und natürlich hatte die junge Truppe auf den riesigen Beifall hin auch noch eine Zugabe für ihre begeisterten Zuhörer parat.

Schwungvoll wie die Jungen ihren Auftritt beendet hatten, begannen im Anschluss die „alten Hasen“ mit dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg, gefolgt von dem an einen spannenden Agententhriller erinnernden, vielfältigen Werk „Tokio Adventure“ von Luigi di Ghisallo alias Kees Vlak. Spanisches Flair verbreiteten Chuk Mangiones „Children of Sanchez“, und Dirigent Michael Schlegel glänzte als Klarinettensolist in Maurice Ravels „Bolero“.

Mit „Movie Milestones“ von Filmkomponist Hans Zimmer, einem Medley unter anderem mit Melodien aus „Gladiator“, „König der Löwen“ oder „Fluch der Karibik“, beendete die Trachtenkapelle den ersten Programmteil des Abends, moderiert in diesem Jahr durch die beiden Posaunisten Chrispin Weber und Johannes Bücheler. Den zweiten Teil ihres Programms begann die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand mit „Stevie Wonder in Concert“, fetziger Gute-Laune-Musik also, wie etwa „You are the Sunshine of my Life“, gefolgt von Songs des geborenen Entertainers Robbie Williams in Form von „Let Me Entertain You“, einem von Don Campbell arrangierten Medley mit weichen Holzbläserballaden und strahlendem Blechsound.

Nicht ohne zwei Zugaben

Die bunten 1980er brachte das Ensemble gleich zweifach auf die Bühne, zunächst mit Paul Murthas „Eighties Flashback“, darunter die Hits „Time After Time“ oder „Eye of the Tiger“, dann mit der „80er Kult(tour)“ von Thiemo Kraas mit so unvergessenen Ohrwürmern wie „Skansal im Sperrbezirk“, „1000 und 1 Nacht“, „Sternenhimmel“ oder „Rock Me Amadeus“.

Den Abschluss des Jahreskonzert aber machte wie gewohnt mit „La Brass Polka“ von Christian Kramser eine typische böhmische Polka, und auch die beiden zum Mitklatschen anregenden Zugaben entstammten jeweils dem volksmusikalischen Genre.