von Alfred Scheuble

Unter „glühender Mittelmeersonne“ hat der Musikverein Gurtweil vor 25 Jahren im sizilianischen Städtchen Bisacquino gespielt und damit „Völkerverständigung pur“ praktiziert, wie es am 21. August 1996 im SÜDKURIER stand. Den 56 mitreisenden Gurtweilern wurde damals die ehren- und verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, die Festlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt, die mit vielen alten Bräuchen begangen werden, eine Woche lang musikalisch zu umrahmen.

Rosario Gannuscio, der in Gurtweil aufgewachsen ist, hatte den Besuch initiiert und akribisch vorbereitet. „Ferragosto“, das Fest an Mariä Himmelfahrt (15. August), gilt in ganz Italien als hoher Feiertag. Der Musikverein begleitete die „Madonna del Balzo“ zur Piazza, wo sie für drei Tage ihren Platz auf einem Altar fand. Mit großem Erfolg spielten die Gurtweiler unter der Leitung ihres damaligen Dirigenten Franz Brädler auf dem festlich beleuchteten Platz zu zwei Abendkonzerten auf.

Die Musiker aus Gurtweil leiteten vor 25 Jahren die Festtagsprozession zu Ferragosto in Sizilien mit etwa 3000 Menschen an. | Bild: Musikverein Gurtweil

Unvergessen bleibt den Musikern die von ihnen angeleitete Festtagsprozession mit etwa 3000 Menschen. Bei Temperaturen um die 35 Grad marschierten die Musiker durch die engen und gewundenen Straßen von Bisacquino.

Der Musikverein Gurtweil unter der Leitung von Franz Brädler gab auf dem Platz in Bisacquino zwei Abendkonzerte. | Bild: Musikverein Gurtweil

Zum traditionellen Abschluss des Festes ist es Brauch, dass rennende Musiker den Bürgermeister des Ortes wieder zurück zur Piazza jagen. Damals waren es acht Gurtweiler Trompeter, die hinter Salvatore Salvaggio und dem mitreisenden damaligen Ortsvorsteher Alfred Scheuble herjagten.

Der Musikverein Gurtweil wurde 1872 gegründet und feiert 2022 sein 150-jähriges Bestehen.