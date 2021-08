von Manfred Dinort

Obwohl die Zahl der Aktiven beim Musikverein Aispel-Rohr auf einen neuen Tiefstand rutschte und die Dirigentensuche bisher erfolglos geblieben war, herrschte bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ eine optimistische und pragmatische Stimmung. „Irgendwann wird es auch wieder aufwärts gehen“, tröstete die Vorsitzende Evelin Stöckle.

„2020 ist ein Jahr der Überraschungen gewesen, auch für uns“, blickte die Vorsitzende zurück. Proben, Veranstaltungen, Treffen seien oft nicht möglich gewesen, „aber das mussten wir hinnehmen, wie andere auch“. Statt im Januar habe man daher die Hauptversammlung erst jetzt, im August, abhalten können.

Der Verein Der Musikverein Aispel-Rohr zählt 21 aktive Mitglieder (zwei weniger als im Jahr zuvor) und 61 passive Mitglieder. Coronabedingt fanden 2020 17 Proben statt, der durchschnittliche Probenbesuch erreichte mit 90 Prozent einen Höchststand. Fünf Mitglieder kamen auf 100 Prozent: Sieglinde Stöckle, Robin Maier, Ulla Maier, Lothar Maier und Roland Senn.

In ihrem Tätigkeitsbericht erinnerte Protokollführerin Sarah Senn daran, dass der letzte größere Auftritt bei der Bürgerversammlung 2020 stattfand. Das Jahreskonzert musste abgesagt werden, ebenso wie die Auftritte an Weihnachten und Neujahr. Trotz aller Komplikationen konnte Annabelle Steiger in ihrem Kassenbericht eine positive Bilanz ausweisen, „dank zahlreicher Spenden und Zuschüsse“. Kassenprüfer Roland Senn bestätigte ihr eine einwandfreie Buchführung.

Materialwart Domenic Senn gab einen Überblick über den Instrumentenbestand und den Probenbesuch. „Ich bin mir sicher, dass das kein Verein in der ganzen Umgebung schafft", kommentierte die Vorsitzende.

Kleine Geschenke gab es beim Musikverein Aispel-Rohr für die fleißigsten Probebesucher, unter ihnen fünf, die keine Probe verpassten, von links: Sieglinde Stöckle, Robin Maier, Ulla Maier, Lothar Maier und Roland Senn, zweite von rechts die Vorsitzende Evelin Stöckle. | Bild: Manfred Dinort

Lobende Worte hatte auch Bürgermeister Joachim Baumert: „Was die Musikvereine in unserer Stadt leisten, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, sagte er. Dem Verein wünschte er eine baldige Rückkehr zur Normalität, „ein Jahr mit regelmäßigen Proben und vielen schönen Auftritten.“ Ortsvorsteher Stefan Senn übermittelte die Grüße des Ortschaftsrates. „Ich bin dankbar für die Beiträge, die der Verein für unser Dorfleben leistet“, sagte er.

Vorsitzende im Amt bestätigt

Ein positives Zeichen setzte auch Thomas Walde, der frühere Dirigent der Trachtenkapelle Nöggenschwiel: Er erklärte sich bereit, den Musikverein Aispel-Rohr bei seinem nächsten Projekt, dem Jahreskonzert, zu begleiten. Großen Applaus gab es, als die Vorsitzende Evelin Stöckle bei den Wahlen einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde. Neu gewählt wurde Stefan Senn als zweiter Kassierer.