von David Rutschmann

Schon zu Beginn der Diskussion mahnte Niklas Nüssle an, dass die vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vorgeschlagenen Themen nicht zu seiner Kernexpertise gehörten – als für die Region drängende Fragen anerkannte der Grünen-Landtagsabgeordnete Wohnungs- und Gesundheitspolitik dennoch. So stimmt er oftmals in den Tenor der Problemanalysen mit ein, konnte allerdings keine Versprechungen für Änderungen geben.

Zu analysieren gab es aus Sicht der Gewerkschafter schließlich einiges. Klaus Spinner berichtete als Betriebsrat des Klinikums Hochrhein, dass der Nordbau in Waldshut zwar mehr Raum geschaffen habe, die Belastung allerdings „dramatischer“ geworden sei.

„Wenn Patienten nur noch einem Code entsprechen, der an die Krankenkassen weitergereicht wird, geht in dem Verfahren die Menschlichkeit verloren“, sagte Nüssle zur Debatte über die Reformierung des Fallpauschalen-Systems. Eine Bürgerversicherung zur Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin, wie sie im Wahlprogramm der Grünen gefordert wurde, würde Nüssle begrüßen.

Eine der zentralen Fragen war, wie die Gesundheitsberufe im Landkreis attraktiver gestaltet werden können. „Vier Jahre nach der Ausbildung verlässt jede siebte Person ihren Gesundheitsberuf“, erklärte Hannah Nesswetter, Gewerkschaftssekretärin der DGB Südbaden.

Einig war man sich in der Auffassung, dass die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen durch Personalmangel nicht besser werden und dass das Lohnniveau in der Schweiz einen deutlichen Einfluss auf diese Situation habe.

Eine Anregung war, die Vergütung in der Grenzregion diesem Umstand anzupassen, um die Attraktivität zu gewährleisten. „Das müsste dann halt das Land refinanzieren“, sagte Klaus Spinner in Richtung des Landtagsabgeordneten. Überhaupt sprachen sich die DGB-Vertreter für Tarifverträge in allen Gesundheitsberufen aus.

Auch beim Thema Wohnpolitik hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund einen Strauß an Ideen, wie die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum angegangen werden kann – von steuerlichen Förderungen, Landesfonds für kommunale Wohnungsunternehmen oder Bodenwertsteigerung war die Rede.

Nüssle fasste zusammen, dass sich wohl alle einig seien, dass nur der verstärkte Wohnungsbau zur Lösung beitragen könnte – „doch gilt der Miet- und Geschosswohnungsbau im ländlichen Raum zu unrecht als verpönt“.