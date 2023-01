von Lisa Schäuble

Jugendoffizier Heiko von Ditfurth hat den Gemeinschaftskunde-Kurs von Anna Hirt am Klettgau-Gymnasium Tiengen besucht, um über die Außenpolitik Deutschlands in Zeiten des Terrorismus zu sprechen. „Seit fast einem Jahr herrscht in Europa Krieg, in der Kursstufe 1 behandelt der Gemeinschaftskundeunterricht die internationalen Beziehungen, da bietet es sich an, die Sicht der Bundeswehr zur Außenpolitik Deutschlands zu hören“, erklärte die Lehrerin.

Heiko von Ditfurth konfrontierte die Schüler mit der Frage: „Warum tanzen die internationalen Organisationen mit dem russischen Bären denn so, wie sie es tun?“ Von Ditfurth ist seit 2005 bei der Bundeswehr, da zu diesem Zeitpunkt noch die Wehrpflicht galt. Der gebürtige Norddeutsche berichtete von seinen Tätigkeiten in unterschiedlichen Regionen, wie zum Beispiel in Kiel. Dort war er von 2016 bis 2022 im Mienensuchgeschwader beauftragt, Mienen zu suchen und zu sprengen. In Freiburg landete er kürzlich der Familie wegen.

Der Kapitänleutnant versuchte, die Themen der Schüler einzubeziehen: „Was verbindet Ihr mit Begriffen, wie Freiheit, Sicherheit oder Wohlstand?“ Anhand der Antworten zeigte er die deutschen Sicherheitsinteressen auf. Anschließend erläuterte der Jugendoffizier die sicherheitspolitischen Felder, in denen die Bundeswehr aktiv ist: Angriffe, wie unkontrollierte Migration, Klimawandel, Piraterie oder zwischenstaatliche Konflikte. Er zeigte auf, inwiefern die sicherheitspolitischen Angriffe den Alltag vieler Menschen beeinflussen und in welchem Zusammenhang die Faktoren zueinander stehen. Dies skizzierte er anhand des Beispiels der unkontrollierbaren Migration, die zum Teil beeinflusst sei durch den Klimawandel. „Dass Piraterie am Horn von Afrika nach wie vor ein so großes Thema ist, war mir bis zum Vortrag des Jugendoffiziers nicht klar“, sagte ein Schüler der K1 nachdenklich.

Gegen Ende des Vortrags näherte sich von Ditfurth dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Er schilderte, dass Deutschland immer multilateral, sprich: im Verbund mit der UN, der Nato oder der EU agiere – nie alleine. Dabei ging er näher auf die Ziele ein, wie kooperative Sicherheit, positiven Frieden oder die Förderung der Demokratie. Anhand des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine erklärte er das genaue Verfahren Deutschlands in Verbindung mit der EU, der Nato und der UN, wobei er mit verschiedenen Karikaturen Probleme wie auch Lösungsvorschläge des Konflikts veranschaulichte. Der studierte Journalist, wie sich der Marineoffizier gern selbst bezeichnet, erläuterte die Ziele und Absichten Deutschlands und skizzierte das mögliche Ende dieses Konflikts.

Die Autorin: Lisa Schäuble ist eine Schülerin des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen aus der Kursstufe 1.