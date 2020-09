Die Ambulante Gemeindepsychiatrie

Die Ambulante Gemeindepsychiatrie ist eine Abteilung des Caritasverbandes Hochrhein mit Sitz in der Postraße 1 in Waldshut. Sie macht im Rahmen der Beratung und Betreuung von Menschen mit psychischen Belastungen verschiedene Angebote. Der Inklusionsgarten ist eines davon. Ihr Einzugsgebiet ist der gesamte Landkreis Waldshut. Telefon: 07751/801 10, für Interessierte am Inklusionsgarten Telefon 07751/80 11 35. Weitere Infos finden Sie hier