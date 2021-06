von rosemarie tillessen

Auch in diesem Sommer soll Tiengen in der Hauptstraße wieder seine schattenspendende, künstlerisch gestaltete „Bedachung“ erhalten. Sie entstand 2006 während des Symposiums „LuftArt“. Initiator und Organisator war damals der Tiengener Künstler Josef Briechle. Jetzt soll es eine Neuauflage geben, so Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Voller Elan: Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen stellt das neue Plakat der „LuftArt 2021 update“ vor. | Bild: Rosemarie Tillessen

Doch zunächst ein Rückblick. Was war damals der Auslöser für das ungewöhnliche Kunst-Sympositum „LuftArt“, das regional und überregional für Aufsehen sorgte? Im heißen Sommer 2006 kam nämlich plötzlich ein Hauch südländisches Flair in die Tiengener Fußgängerzone: Wie in Granada überspannten schattenspendende Stoffbahnen die Hauptstraße. Nur in Tiengen bestanden sie nicht aus einfarbigen Sackleinen-Bahnen sondern waren reizvoll künstlerisch gestaltet.

Die Idee dazu war Joseph Briechle 2005 in Spanien gekommen. Schnell fand er für sein geplantes Luftdach und das Symposium „LuftArt“ die Unterstützung der Aktionsgemeinschaft Tiengen und die begeisterte Mitarbeit von zwölf Künstlern aus der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Luftart-Aktion Das „LuftArt update“ findet vom 8. bis 12. Juni am Löwendenkmal in Tiengen statt. (Die erste Aktion gab es im Jahr 2006.) Mit dabei sind bei der Neuauflage der Luftart-Aktion in diesem Jahr die Künstler Josef Briechle aus Tiengen sowie Ralph und Andreas Hilbert aus Lottstetten, besser bekannt als Anra-Brüder. Josef Briechle war auch der Organisator weiterer Kunstsymposien in Tiengen: das Bildhauersymposium „Barocke Sichten“ (1995), die „WandArt“ (2001), die „Skulp Tour“ (2008) und „LuftArt“ grenzenlos“ (2017).

Jeder von ihnen gestaltete damals nach eigenen Vorstellungen malerisch eine wasserdurchlässige Gewebebahn von rund 9 mal 3 Metern. Sie arbeiteten eine Woche lang in schattenspendenden Zelten entlang der Schlossmauer, halfen sich gegenseitig und diskutierten mit dem neugierigen Publikum. Abschließend wurden die Bahnen mit Ösen zusammengefügt und die lange Stoffbahn an den Fassaden der Häuser befestigt. Das Ergebnis war so überwältigend, dass die Tiengener Hauptstraße zu einem „Raum der Begegnung“ und zu einer phantastischen Bereicherung für unsere Stadt wurde“, so der damalige Oberbürgermeister Martin Albers.

Bei der ersten Luftart-Aktion 2006 entstand dieses Foto von der künstlerisch überdachten Fußgängerzone in Tiengen. | Bild: Rosemarie Tillessen

Bald entstand der Wunsch, diese farbenfrohe Bedachung zu wiederholen. Bereits im Vorjahr wurde die Stoffbahn aus dem Lager hervorgeholt. Und Kurt Reckermann, der wie immer unsichtbare Helfer im Hintergrund, war erleichtert: „Die Farben sind so leuchtend wie am ersten Tag!“ Und wieder genossen die flanierenden Menschen im Sommer die Kunstvielfalt am Himmel. Dafür wurden sogar eigens Liegestühle zum Genießen aufgestellt. Doch inzwischen hat der Sturm einige Bahnen ramponiert, teilweise sind die Ösen herausgerissen. „Wir mussten uns etwas einfallen lassen,“ so Kurt Reckermann. Denn für ein neues Symposium fehlen die finanziellen Ressourcen. Jetzt wird er zunächst die Bahnen genau überprüfen: „Kaputtes wird ausrangiert und durch Neues ersetzt!“

Drei weitere Künstler

Darum werden in diesem Jahr drei weitere Künstler eine Woche lang in einem Zelt am Löwendenkmal ihre Entwürfe gestalten: die Zwillingsbrüder Ralph und Andreas Hilbert aus Lottstetten, besser bekannt als Anra-Brüder; und erstmalig wird auch Josef Briechle eine Stoffbahn gestalten, der bisher in Tiengen ausschließlich der Organisator von Symposien war. „Das freut uns von der Aktionsgemeinschaft besonders.“ Und wieder kann die Bevölkerung bei der Entstehung vom 8. bis 12. Juni zuschauen. Und abschließend das Gesamtwerk am Himmel bewundern. „Wir haben eigens neue Liegestühle dafür angeschafft“, meint Reckermann vergnügt.