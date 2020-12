Dem Besitzer der vier Schafe, die vor zwei Wochen in Gurtweil von einem Wolf angegriffen worden waren, bot sich ein Bild der Verwüstung (wir berichteten). Er mag auch heute gar nicht so richtig darüber nachdenken, wie er die Wiese vorfand. Zwei seiner vier Schafe lagen mit zerbissener Kehle tot auf der Weide, ein anderes musste getötet werden, der Bock überlebte. Der ist nun bei einem Kollegen des Besitzers untergekommen, berichtet der betroffene Halter am Telefon.

Die Nachricht kommt morgens um acht

Ein Kollege sei morgens um acht nach Hause gekommen, habe die toten Schafe auf der Weide bemerkt und den Besitzer, der nicht namentlich genannt werden möchte, verständigt. „Die Schafe sind mit aufgerissener Flanke und sauberen Kehlenbissen dagelegen. Alle drei Damen waren trächtig“, erzählt der Hobbyschäfer, „es tut schon weh.“ Eigentlich sollten die Schafe in Ruhe grasen. „Die Wiese war eine Winterweide, ich habe extra viel Gras stehen lassen.“

Der Dreilitzen-Elektrozaun hatte den Wolf nicht aufhalten können. „Der Zaun, den der Wolf überwunden hat, entsprach nicht dem empfohlenen Schutz zur Abweisung von Wölfen“, erklärt Felix Böcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes auf Nachfrage.

Der Aufwand mit vier Schafen lohnt kaum

Der Hobbyschäfer überlege sich, ob er sich überhaupt wieder Schafe anschaffe. Falls ja, wolle er die finanzielle Hilfe etwa für einen Zaun in Anspruch nehmen und sich beraten lassen. Einerseits sei es schön, dass man etwas vom Land bekomme, andererseits lohne der Aufwand mit den Schutzmaßnahmen für vier Schafe kaum. Zumal, wenn man die Haltung nebenher betreibe.

Eins steht für ihn fest: „Diese Weide ist nicht mehr nutzbar. Wenn der Wolf zurück kommen würde, weiß er, wo er hin muss. Auszuschließen ist es nicht.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Wolf an Nutztieren zu schaffen macht, kann Böcker nicht beziffern. „Es gibt Wölfe, die die Gelegenheit schlecht oder ungeschützter Nutztiere schnell wahrnehmen und sich spezialisieren“, weiß er. Andere wie der Wolf, der sich in der Schluchsee-Region „sesshaft“ gemacht hat, scheinen die Nahrungsquelle nicht für sich zu entdecken.

Daran ist ein Wolf zu erkennen Selbst für einen erfahrenen Fachmann ist ein Wolf unter Umständen schwierig bis unmöglich von wolfsähnlichen Hunden zu unterscheiden. Der Wolf wiegt zwischen 30 und 40 Kilo. Er ist hochbeinig, hat eine gerade Rückenlinie, eher kleine Ohren, einen buschigen Schwanz mit einer zumeist schwarzen Spitze. Die graue Grundfärbung kann durch gelbliche, bräunliche und rötliche Einschläge variieren.

In der Regel ernähre sich der Wolf von wilden Huftieren wie Reh, Rot- und Schwarzwild. Katrin Münch, Wildtierbeauftragte des Landkreises, erklärt, warum der Wolf gleich mehrere Schafe angefallen hat: „Wenn die Schafe wegrennen, wecken sie den Beutetrieb des Wolfs.“

Wo sich der Wolf jetzt aufhält, ist nicht bekannt. Aufgrund der bisherigen Route vermutet Böcker, dass er sich nicht niedergelassen hat.