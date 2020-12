Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Ge- und Verbote bestimmen viele Bereiche des täglichen Lebens. Jetzt hat sich auch der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen auf mögliche weitere Krisenszenarien vorbereitet. Das Stadtparlament kann künftig in Zeiten einer Katastrophe oder Epidemie auch ohne persönliche Anwesenheit der Stadträte beschlussfähig tagen. Der Gemeinderat nahm die Regelung des Landes wegen der Corona-Pandemie in der jüngsten Sitzung in die Hauptsatzung des Gemeinderats der Stadt auf. Basis für die Änderung der Hauptsatzung ist die geänderte Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Nach dem Beschluss in der letzten Sitzung dieses Jahres können die Stadträte ab 1. Januar 2021 notwendige Sitzungen des Gremiums „ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form einer Video-Konferenz durchführen“. Dieses Verfahren darf in der Regel nur „bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden“. Entscheidungen von größerer Reichweite, wie etwa die Verabschiedung des städtischen Haushalts und Änderungen von Gebührensatzungen, müssten weiterhin in Präsenz-Sitzungen erfolgen. Auch dürfen keine Wahlen abgehalten werden. Dies erklärte Klaus Teufel auf Nachfrage von Petra Thyen, Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen.

Voraussetzung: Auch Bevölkerung muss Sitzung folgen können

Video-Konferenzen als Ersatz von Präsenz-Sitzungen sind zudem auch nur dann zulässig, wenn bei öffentlichen Tagesordnungspunkten eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum möglich ist. Das heißt, die Bevölkerung muss auch bei einer Gemeinderatssitzung via Video-Schalte die Möglichkeit haben, deren Verlauf zu folgen.

Nicht erfasst von der Neuregelung ist der Fall, dass eine Präsenzsitzung des Gemeinderats stattfindet und sich einzelne Ratsmitglieder per Video zu schalten lassen. Sollte dies gleichwohl praktiziert werden, wenn zum Beispiel einzelne Stadträte wegen Urlaub, Geschäftsreise oder Krankheit nicht physisch an einer Sitzung teilnehmen können, wären die per Video zugeschalteten Mitglieder des Gremiums weder rede- noch stimmberechtigt.

Formulierung zu ungenau

Im Zuge der oben erwähnten Änderung wurde die Hauptsatzung noch in einem weiteren Punkt geändert. Die bislang geltende Formulierung „Die Zahl der Gemeinderäte wird (...) auf 26 festgesetzt“ sei wegen der Wortwahl Gemeinderäte „etwas ungenau“, wie es in der Vorlage für die jüngste Sitzung heißt. Künftig wird das Zusammensetzung des Gemeinderats der Stadt Waldshut-Tiengen formal wie folgt und entsprechend der Mustersatzung beschrieben: „Der Gemeinderat besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 26 ehrenamtlichen Mitgliedern (Stadträte/Stadträtinnen).“