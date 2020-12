von Sandra Holzwarth

Die Aktion „Der Weihnachtsgeschichte auf der Spur“ ist eine Zusammenarbeit der Tiengener evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und der Aktionsgemeinschaft. „Pfarrerin Susanne Illgner hatte die schöne Idee, den Familien während der Vorweihnachtszeit und über die Feiertage, die Weihnachtsgeschichte über einen kleinen Spaziergang durchs Städtle zu ermöglichen“, erklärt Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft, und ergänzt: „Viele Weihnachtsaktivitäten können ja in diesem Jahr nicht stattfinden und dieser schöne Ausflug auf den Spuren der Weihnachtsgeschichte ist trotz Corona möglich.“

Zwölf Stationen

An zwölf Stationen im Städtle wird den Besuchern in Schaufenstern die Weihnachtsgeschichte in Bild und Text erzählt. Eine Möglichkeit für einen weihnachtlichen Ausflug für Familien, aber auch für alle anderen Interessierten. Das Gemeinschaftsprojekt wird mit dem Bilderbuch „Die Weihnachtsgeschichte“ von Anselm Grün und den Illustrationen von Giuliano Ferri realisiert. Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen hat die Plakate konzipiert, die jetzt in den Tiengener Schaufenstern zu finden sind.

Der Verlauf des Weges

Wer der Weihnachtsgeschichte folgen möchte, startet seinen Spaziergang am evangelischen Gemeindehaus, weiter führt er durch die Innenstadt und die kleinen Gässchen bis hin zur katholische Kirche, wo die Geschichte ihr Ende nimmt. Der Weg wurde von den Organisatoren bewusst so gewählt, dass ein gemütlicher Spaziergang auch mit kleinen Kindern gut möglich ist. Bis zum 6. Januar bleiben die Schaufenster mit der Weihnachtsgeschichte dekoriert.