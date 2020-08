von Alfred Scheuble

Im Gurtweiler Schloss ist die Oberin Schwester Maria Armina Hermann verabschiedet und der Gurtweiler Konvent der Franziskanerinnen nach fast 124 Jahren geschlossen worden. Im Abschiedsgottesdienst sagte Pater Bernhard zur Ordensschwester: „Sie haben ganz konkret die Liebe Gottes weitergegeben, Sie haben von dem weitergegeben, was Ihnen geschenkt wurde.“

Ein Einblick in das Mädchenheim in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Franziskanerinnen (Bildmitte im Hintergrund) waren 123 Jahre im Dienste der Jugend- und Behindertenhilfe, sowie als Kranken- und Kindergartenschwestern aktiv. | Bild: Schlossarchiv

Zu Beginn des anschließenden Stehempfangs für die geladenen Gäste sagte Manfred Schrenk, der Geschäftsführer der Caritaswerkstätten Hochrhein, dass sich mit der Schließung des Konvents nicht nur für das Wohnheim St. Elisabeth etwas ändert, sondern auch für Gurtweil und vor allem für Schwester Armina, die nach 23-jährigem Mitwirken in der Behindertenarbeit nun ins Mutterhaus der Franziskanerinnen nach Gengenbach wechselt.

Die Generaloberin Schwester Maria Michaela Bertsch skizzierte in ihrem Grußwort die „Erfolgsgeschichte“ der insgesamt 172 Ordensschwestern im Gurtweiler Schloss. Im Auftrag des erzbischöflichen Ordinariats waren die Franziskanerinnen von 1897 bis 1980 in der Mädchensozialarbeit und von da an in der Behindertenhilfe tätig. Zur letzten im Wohnheim St. Elisabeth tätigen Schwester sagte die Generaloberin: „Sie waren der gute Geist im Haus.“ Und mit Blick auf die „Zeit der großen Veränderungen in der Kirche und in den Ordensgemeinschaften“ sagte die Ordensfrau: „Wir waren gerne hier, aber jetzt können wir nicht mehr weiter-machen.“

Aus der Perspektive Gurtweils zeigte Alfred Scheuble in seinem Grußwort etliche Facetten der Wechselwirkungen zwischen Dorf- und Heimgemeinschaft auf. Zu den vielen Aufgaben im Gurtweiler Schloss wirkten viele Franziskanerinnen über Jahrzehnte hinweg im Dorf als Lehrschwestern, als Krankenschwestern und als Kindergartenschwestern mit und leisteten somit auch für die Dorfgemeinschaft einen wertvollen Dienst.

In seinem Abschiedsgruß würdigte Manfred Schrenk die umfangreiche Arbeit von Schwester Armina, wert-schätzte ihre „unglaubliche Energie“, ihre Bescheidenheit und sagte: „Wir werden Sie sehr vermissen.“ Die scheidende Ordensfrau brachte im Rahmen der abschließenden Tischgespräche zum Ausdruck: „Ich habe noch keinen Tag im Kloster bereut.“