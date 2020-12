Rind, Schwein oder Geflügel? Egal, was Ende dieser Woche in der grenznahen Schweiz als Weihnachtsbraten auf den Tisch kommt, dürfte in vielen Fällen aus einer deutschen Fleischtheke stammen. Denn die Fleischpreise in der Schweiz liegen zwei-, dreimal so hoch wie in der EU. Weshalb der Schweizer Einkaufstourist auch meist in den deutschen Metzgereien oder Fleischabteilungen entlang des Hochrheins zu finden ist.

Hochrhein Ist Waldshut-Tiengen ein Drogen-Hotspot im Kreis? Die Stadtpolizei hat auch die Szene im Auge Das könnte Sie auch interessieren

Was den Schweizer Viehproduzenten schon vor 25 Jahren schwer im Magen lag. Mit einer im Dezember 1995 gestarteten Flugblattaktion in allen wichtigen deutschen Einkaufszielen entlang der gesamten Schweizer Grenze riefen sie ihre Landsleute zum Boykott von deutschem Fleisch auf. Die Flugblätter wurden auch in Waldshut allen Schweizer Autos hinter den Scheibenwischer geklemmt.

Weshalb der Waldshuter Einzelhandel umgehend die Industrie und Handelskammer vom „Fleischkrieg der Schweizer“ in Kenntnis setzte. Zumal im Boykott-Aufruf der Eindruck erweckt wurde, in Deutschland würden weniger hohe Anforderungen an Qualität und Produktion gestellt. Was die deutschen Viehproduzenten und Metzger auf die Palme brachte.

Der Chef der Fleischerinnung Waldshut-Bad Säckingen konnte sich nicht vorstellen „dass die strengen deutschen Vorschriften von irgendjemand übertroffen werden“. Wobei ein Sprecher der Schweizer Viehproduzenten auf unterschiedliche Verbrauchergewohnheiten abhob, wie etwa, dass der Schweizer Metzger viel mehr Fett wegschneide.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Schweizer Viehproduzenten wollten laut ihrem Sprecher ihre Landsleute jedoch vor allem mit dem moralischen Argument packen, ihre eigene Wirtschaft nicht zu schädigen. Zumal die höheren Einkommen in der Schweiz naturgemäß auch höhere Preise bedingten. Der Anfang der 1990er Jahre in der Schweiz registrierte dreißigprozentige Rückgang des Fleischkonsums sei jedenfalls nicht nur auf Fleischverzicht zurückzuführen, sondern auch auf den Kauf in Deutschland. Daran hat sich bis heute nichts geändert – wen wundert‘s bei deutschen Fleischpreisen halb so hoch wie in der Schweiz.