von sk

Das vergangene Jahr war für die Schtudehägler aus Detzeln vieles, aber nicht normal. Wie die meisten Vereine wurden auch sie von der Corona-Pandemie nahezu lahmgelegt. Die Glanzlichter beschränken sich, so Schriftführerin Bianca Stehle, auf den Hochzeitsapéro des ehemaligen musikalischen Leiters Sebastian Gäng, eine virtuelle Weihnachtsfeier im Dezember und einen Online-Spieleabend im Februar dieses Jahres, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Vorstand (von links): Claudia Boll (stellvertretende Vorsitzende), Anna Albicker (Vorsitzende), Nadia Moser (musikalische Leiterin), Christian Dombek (Kassierer) und Bianca Stehle (Schriftführerin). Auf dem Bild fehlen Andreas Schlegel (Beisitzer) und Clarissa Ringgeler (Jugendvertreterin). | Bild: Verein

„Es ist nicht selbstverständlich, dass wir noch so vollzählig hier vertreten sind, nach so einer schwierigen Zeit wie dieser“, sagte die Vorsitzende Anna Albicker. Frei nach dem Motto der Schtudehägler „Nichts ist unmöglich!“ Kassierer Christian Dombek ist mit dem Kassenstand zufrieden, der selbst nach einem Jahr ohne Einnahmen noch immer über dem davor bilanzierten Kassenstand liegt. Dennoch freut er sich darauf, dass hoffentlich bald wieder Geld in die Kasse fließt, da über ein Schlachtfest-To-Go nachgedacht wird und am 17. November wieder eine Verkaufsveranstaltung stattfinden soll.

Der musikalische Leiter Marco Bleicher zeigte sich mit seiner Truppe ebenfalls überaus zufrieden. Ein besonderes Lob galt den zehn neuen Mitgliedern, die sich klasse eingebracht hätten und den Verein bereicherten. Er schwelgte in Erinnerung an viele tolle Auftritte und Umzüge und bedauert, dass er sein Amt bereits nach zwei Jahren aus beruflichen Gründen niederlegen muss. Er freut sich aber dafür umso mehr, wieder mit seiner musikalischen Leistung aktiv am Hörnle dabei sein zu dürfen, heißt es in der Mitteilung.