Der Weg zum Facharzt ist lang. Mindestens fünf Jahre Weiterbildung sind nach dem Medizinstudium vorgeschrieben. Klassische Weiterbildungsorte für praxisbezogene stationäre und ambulante Inhalte sind Kliniken, Arztpraxen und was weniger bekannt ist, auch Gesundheitsämter, da sie als Einrichtungen der unmittelbaren Patientenversorgung gelten.

In Waldshut, im Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut, können Ärzte einen Teil ihrer Weiterbildung zu verschiedenen Facharztabschlüssen absolvieren. So wie Christian Gehringer, der mit seiner Familie in Küssaberg lebt. Er absolviert im Gesundheitsamt die letzte Etappe seiner Weiterbildung zum Allgemeinmediziner.

Weiterbildung in Teilzeit

Ende 2023 wird er seine Weiterbildung abschließen. Es ginge auch schneller, aber er arbeitet auf eigenen Wunsch in Teilzeit. „Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft, es ist sehr vielseitig, ich lerne alle Bereiche kennen und durch die flexible Arbeitszeitgestaltung kann ich meine Tätigkeit auch gut mit der Familie vereinbaren“, erzählt er.

Gehringer bekommt Einblicke in den Infektionsschutz, dessen Bedeutung sich während Corona deutlich gezeigt hat. Er führt Untersuchungen und Gutachten für Behörden durch. Beispielsweise hat er kürzlich im Auftrag des Jugendamtes einen unbegleiteten, minderjährigen Asylbewerber untersucht.

Die Behörde Das Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut im Wallgraben 34 in Waldshut zählt rund 37 Voll- und Teilzeitmitarbeiter. Acht davon sind Ärzte, zwei von ihnen in Weiterbildung zum Facharzt. Leiterin des Gesundheitsamtes ist Elvira Bucher. Weitere Informationen zu beruflichen Möglichkeiten und Weiterbildungen für Ärzte im Gesundheitsamt im Internet unter www.landkreis-waldshut.de/gesundheitsamt (Andere Aufgaben/Karriere).

In die Überwachung der Hygiene in öffentlichen Einrichtungen und in Kontrollen der Qualität des Trink- und auch Badewassers gewinnt er ebenso Einblicke wie in die klassischen Untersuchungen von Kindern vor Schuleintritt oder in den Bereich Prävention, wo es darum geht, die gesundheitliche Vorsorge zu stärken.

Weiterbildungsverbund ist im Aufbau

Das Gesundheitsamt ist aktuell maßgeblich mit dem Aufbau eines Weiterbildungsverbundes Allgemeinmedizin beschäftigt. Christian Gehringer ist hierbei Mitorganisator. Ziel ist es nach seiner Aussage, die Weiterbildungsangebote im Landkreis Waldshut für Ärzte im Bereich der Allgemeinmedizin besser zu koordinieren, zu erweitern und über die Grenzen des Landkreises bekannter zu machen.

Der Landkreis Waldshut mit dem Gesundheitsamt als maßgeblichem Akteur macht nach Aussage von Christian Gehringer im Rahmen seiner Möglichkeiten viel, um dem Ärztemangel zu begegnen. Vor allem Hausärzte fehlen – 23 Stellen sind frei – und in den nächsten Jahren werden nach seiner Aussage weitere hinzukommen.

Ebenso fehlen würden Gynäkologen, aber auch andere Fachärzte. Ärzte, die sich im Landkreis Waldshut niederlassen, werden in vielerlei Hinsicht unterstützt. Auch hierfür ist das Gesundheitsamt, genauer die Kommunale Gesundheitskonferenz, eine Anlaufstelle.