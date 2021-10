von sk

Der Vorstand des CDU-Ortsverbands Waldshut hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Planungen der Deutschen Bahn für den Ausbau der Hochrheinbahnstrecke beschäftigt. Das schreibt der Ortsverband in einer Pressemitteilung. Die CDU Waldshut stehe demnach voller Überzeugung hinter den Ausbauplänen der Deutschen Bahn und begrüße, dass die Bahn die hohe Investition tätigen wird. Die Stadt Waldshut-Tiengen werde dadurch viel gewinnen.

Gerade die Erreichbarkeit von Waldshut-Tiengen werde im Rahmen der Elektrifizierung deutlich verbessert. „Die konkreten Planungen müssen mitgestaltet werden, sodass der neue Bahnhof Teil eines breiten und nachhaltigen Mobilitätsangebots in der Stadt wird. Dazu müssen wir in den Blick nehmen, was um den Bahnhof herum gestaltet werden soll. Für diesen Bahnhof ‚Waldshut 2027‘ braucht es ein konkretes Konzept“, wird der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Waldshut, Philipp Studinger, in der Pressemitteilung des Ortsverbands zitiert.

Barrierefreiheit

Bahnexperte Gerd Jacobshagen informierte in der Vorstandssitzung der CDU Waldshut über den geplanten Bau der neuen Haltestelle Waldshut West in der Nähe des Viehmarktplatzes. Genauer unter die Lupe genommen wurden die Pläne für den Umbau des Bahnhofs Waldshut. Als Knotenpunkt solle der Bahnhof Waldshut ein zusätzliches Gleis erhalten und komplett barrierefrei umgebaut werden. Schon seit vielen Jahren sei ein großes Defizit, dass die Gleise 2 und 3 nur über Treppen zugänglich sind. Die Bahn sieht nun stattdessen einen Aufzug vor, der den barrierefreien Zugang zu den beiden Gleisen bieten soll.

Verbesserungsvorschläge

Mit Blick auf die konkreten Planungen der Bahn am Bahnhof Waldshut wolle die CDU Waldshut aber einige Verbesserungen erreichen. Nach den Erläuterungen von Gerd Jacobshagen war sich der Vorstand der CDU Waldshut einig, dass die Barrierefreiheit möglichst durch Rampen und nicht durch Aufzüge geschaffen werden soll. Die Erfahrung mit dem Aufzug am Ende der Fußgängerunterführung beim Bahnhof Waldshut zeige, dass dieser aufgrund von Zerstörungen oft und längere Zeit außer Betrieb sei. Wenn der Aufzug ausfalle, habe man für die Barrierefreiheit nichts gewonnen. Deshalb tritt die CDU Waldshut dafür ein, alle Möglichkeiten für die Realisierung einer Rampe zu den Gleisen 2 und 3 intensiv zu prüfen.

Zweite Unterführung erhalten

Zudem spricht sich die CDU für den Erhalt der zweiten Unterführung auf Höhe des Rewe-Marktes aus. Die Unterführung spiele eine große Rolle im Radwegekonzept und sorge für eine Entzerrung des Fußgänger- und Radverkehrs im Bahnhofsbereich, heißt es in der Mitteilung des CDU-Ortsverbands abschließend.