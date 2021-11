von sk

31 Kinder und Jugendliche mit psychisch- und suchterkrankten Eltern treffen sich derzeit wieder wöchentlich im Caritasprojekt „Baumhaus“ in Tiengen und Bad Säckingen. Fünf ausgebildete Fachkräfte unterstützen die Kinder und Jugendlichen in nach Alter und Wohnort aufgeteilten Gruppen mit ihren besonderen Fragen und Belastungen in Zusammenhang, wie mit der Erkrankung ihrer Eltern umzugehen ist. Dies schreibt der Caritasverband Hochrhein in einer Pressemitteilung.

Die Finanzierung Insgesamt nehmen jährlich etwa 34 Kinder und Jugendliche an längerfristigen Gruppenangeboten des Caritasverbands Hochrhein teil. Diese sind allerdings trotz der finanziellen Unterstützung des Landkreises Waldshut immer noch nicht komplett refinanziert. Weitere Kinder und Jugendliche profitieren von indirekten Beratungen beziehungsweise Kurzberatungen.

2011 startete der Caritasverband Hochrhein mit dem Projekt „Baumhaus“ in Bad Säckingen mit einer ersten Gruppe mit drei Kindern. Zehn Jahre später gibt es zwei Standorte, vier Gruppen und 31 Kinder, die aktuell durch das „Baumhaus“ begleitet werden. Gerade Kinder und Jugendliche mit psychisch- und suchterkrankten Eltern sind oft erheblichen seelischen Belastungen ausgesetzt. Sie sehen sich mit elterlichen Verhaltensweisen konfrontiert, die sie schwer verstehen und verarbeiten können. Unverständnis, Angst, Schuld- und Schamgefühle belasten die Kinder. Häufig bleiben sie mit ihren Fragen und Sorgen allein, so die Caritas in der Mitteilung.

Das Projekt

Um diesen Kindern zu helfen, die Erkrankung ihrer Eltern besser zu verstehen und die damit verbundene Lebenssituation besser bewältigen zu können wurde das Projekt „Baumhaus“ als Teil der Abteilung Gemeindepsychiatrie des Caritasverbands Hochrhein ins Leben gerufen. Kinder und Jugendliche können hier im geschützten Rahmen über ihre Situation sprechen, ihre Fragen stellen und sich auf kreative Weise mit dem beschriebenen Themeninhalt beschäftigen.

Die Rückmeldungen

Wie wichtig das „Baumhaus“ für die Kinder und Jugendlichen ist, wurde in der Corona-Zeit besonders deutlich. Die persönlichen Treffen mussten eingestellt und mit Einzelgesprächen und Video-Treffen überbrückt werden, was die Kinder und Jugendlichen mitgemacht haben, jedoch auch Folgendes zurückgemeldet haben: „Wenn wir über sensible Themen sprechen und wir vor dem Computer anfangen zu weinen und niemand da ist – das ist hart.“

Die Feier

Gerade Kinder von psychisch- und suchterkrankten Eltern sind besonders gefährdet, selbst zu erkranken und benötigen deshalb besondere, präventive Unterstützung. So schreibt eine Zwölfjährige, dass ihr die Unterstützung und guten Ratschläge sehr viel bedeuten und: „Wäre das Baumhaus nicht gewesen, hätte ich mich selbst verloren.“ Umso mehr freuen sich alle, trotzdem bereits zehn Jahre „Baumhaus“ feiern zu können. Um dies auch wirklich richtig gemeinsam feiern zu können, wird 2022 zu einer „10+1-Feier“ eingeladen, bei der sich alle wieder treffen können.