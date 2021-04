von Manfred Dinort

Dem BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, Ortsgruppe Waldshut-Tiengen, geht die Arbeit nicht aus. Allein In der vergangenen Woche, so informierte Mitglied Hans Jürgen Bannasch aus Eschbach, standen viele Arbeiten an: Der Zufluss zu einem kleinen Teich im unteren Liederbachtal musste wieder hergestellt werden, auf der Biotopwiese in Birkingen wurden abgestorbene Obstbaumhochstämme gefällt, ein entwurzelter Nussbaum abgeräumt und es wurde eine Reihe von Nachpflanzungen vorgenommen. Zuletzt kam Landwirt Hansjörg Birkenberger aus Waldkirch zu Hilfe, der das Häckseln des Astmaterials vom Baumschnitt im Liederbachbiotop und den angrenzenden Streuobstwiesen übernahm.

Die Ortsgruppe Vorsitzende der BUND Ortsgruppe Waldshut-Tiengen ist Yonka Thurner. Hansjürgen Bannasch zählt zu den Gründungsmitgliedern und war mehr als 20 Jahre Vorsitzender. Die Ortsgruppe hat eine Reihe von Projekten umgesetzt, die regelmäßig gepflegt werden müssen. Dazu zählen das fünf Hektar große Biotop im Liederbachtal, der Obstlehrpfad Eschbach-Gaiß, das Judenäule am Rhein, das Naturschutzgebiet Samlischbuck beim Gupfen, die Moorwiese bei Tiefenhäusern, das Schulbiotop im Seltenbachtal und das Wiesenblumen-Biotop bei Birkingen.

Und wie steht es um die Zufahrt hinunter an den Bach und den Geräteschuppen? Wurde sie in einen fahrtauglichen Zustand gebracht? Die Schwerarbeit wurde Anfang des Jahres geleistet, als, im Zusammenhang mit dem „Eschensterben“, die abgestorbenen Bäume entlang des Baches gefällt wurden. Das Problem: Die Eschen werden vom Pilz befallen, die Wurzeln faulen ab und können keine Nährstoffe kehr liefern. In der Folge sterben die Bäume ab, beginnend an der Spitze. Irgendwann reicht ein kleiner Windstoß und das Skelett kippt um. Dabei spielt auch der Sicherheitsaspekt eine wichtige Rolle, dass Menschen, die das Gelände bewirtschaften, nicht durch abbrechende Äste oder umstürzende Bäume gefährdet werden. Und auch das Weidevieh muss geschützt werden.

Viel zusätzliche Arbeit macht der Biber, der sich im Liederbachtal eingenistet hat. Die benachbarten Obstbäume bekommen eine Drahtmanschette, um sie vor dem Tier zu schützen. Im Bild eine frisch gefällte Weide. | Bild: Manfred Dinort

Um die gefällten Bäume zu ersetzen, war eine Pflanzaktion fällig: Im Tal wurden Schwarzerlen gepflanzt, im oberen Abschnitt wurden Flatterulmen und Schwarzerlen gesetzt, Baumarten, die einen ähnlichen Anspruch an Boden und Klima stellen wie die Esche. Danach waren die Kopfweiden am Bach an der Reihe, die einen neuen Schnitt bekamen. Zurück bleiben die „Köpfe“, die Vögeln Nistmöglichkeiten bieten. Neupflanzen wurden durch Maschendraht gesichert, um Rehe auf Abstand zu halten. „Einen Teil überlassen wir dem Biber, damit er die Obstbäume in Ruhe lässt“, erklärt Bannasch.

In einer weiteren Aktion wurde eine mobile Säge bei der Grillhütte Gaiß in Stellung gebracht, um die Baumstämme aufzutrennen. „Daraus soll eine fahrbare Hütte entstehen, die wir für die Kindergruppe, aber auch für unsere Biotoparbeit einsetzen wollen“, so Hans Jürgen Bannasch. Um die Arbeiten abwickeln zu können, waren viele freiwillige Helfer nötig. Auch die BUND-Vorsitzende, Yonka Thurner war mehrfach vor Ort, um zu helfen und Hand anzulegen. Ein weiteres Augenmerk der Ortsgruppe liegt auf den Streuobstwiesen, die für das Tal typisch und landschaftsprägend sind. Hier arbeitet der BUND eng mit dem Eschbacher Landschaftspflegeverein und Mostverein zusammen. Gemeinsam wurde der Obstlehrpfad eingerichtet, der von Eschbach nach Gaiß führt.