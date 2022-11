von Herbert Schnäbele

Erstmals seit 2019, nach der Zwangspause durch die zwei Corona-Jahre, hat der Bauförderverein, die Gemeinschaft zum Erhalt der der Peter-Thumb-Kirche Tiengen, nun wieder eine Mitgliederversammlung abgehalten. Im Kolpingheim Tiengen hat der Vorsitzende, Pfarrer Ulrich Sickinger, rund 20 Vereinsmitglieder willkommen geheißen. Sickinger ging kurz auf die Mitgliederentwicklung des Fördervereins ein. Danach skizzierte er den Sachstand der Kirchensanierung und erläuterte auch den Grund der rund einjährigen Verzögerung der Sanierungsarbeiten.

Da der Projektleiter der Sanierung, Architekt Christian Weinfurter, verhindert war, empfahl Sickinger den Anwesenden, den Bericht vom 25. Oktober nachzulesen. Dort werden der Stand der Dachsanierung und die besonderen Umstände ausführlich dargestellt.

Der Förderverein Der Bauförderverein Gemeinschaft zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche Tiengen wurde am 6. April 2017 mit 48 Mitgliedern gegründet. Hauptinitiator war der bisherige stellvertretende Vorsitzende Werner Dörflinger. Die Mitgliederzahl wuchs anfänglich stark und beträgt aktuell 160. In jüngster Zeit stagniert der Zuwachs, weshalb weitere Mitgliedschaften erwünscht sind. Vorsitzender des Fördervereins ist seit Beginn Pfarrer Ulrich Sickinger. Der Verein sammelt neben den Mitgliedsbeiträgen auch von Nichtmitgliedern Spenden, sowohl für die Kirchensanierung als auch für die neue Orgel. Weitere Infos: www.st-verena.de

Als zweites Schwerpunktthema der Hauptversammlung kam die Erneuerung der Orgel zu Sprache. Dazu erläuterte der Vorsitzende, dass der Stiftungsrat einer Erneuerung der Orgel zugestimmt habe und die Orgelbaufirma Kuhn aus Männedorf im Kanton Zürich den Zuschlag erhalten soll. Von der Erzdiözese Freiburg sei festgelegt worden, dass die Orgel nicht mehr als 850.000 Euro kosten darf. Auch hier müsse die Kirchengemeinde einen großen Teil der Kosten übernehmen, da sich die Erzdiözese schon überdurchschnittlich an den Kosten der Kirchensanierung beteiligt habe, erläuterte Pfarrer Sickinger. „Das bedeutet, dass sich auch der Förderverein zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche weiterhin engagieren muss, um Spenden für die Orgelerneuerung zu requirieren“, verdeutlichte der Vorsitzende. Gleichzeitig bat er die Vereinsmitglieder um eine Verpflichtungserklärung, sich an den künftigen Kosten zu beteiligen, was von den Mitgliedern einstimmig angenommen wurde.

Im Kassenbericht von Ulrich Jahn kam zum Ausdruck, dass der Verein seit dem Jahr 2019 rund 283.000 Euro an Spenden und Unterstützungsgeldern eingenommen hat. Davon hat er 209.000 Euro für die Kirchensanierung und 80.000 Euro für die Orgelerneuerung zur Verfügung gestellt. Das saldenmäßige Defizit sei durch Rücklagen aus den Jahren 2017 und 2018 abgedeckt, erläuterte Jahn. Ihm wurde von Kassenprüfer Michael Wedele eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Sickinger bedankte sich anschließend bei allen Spendern und Akteuren, besonders auch bei den verschiedenen kirchlichen Gruppierungen, die zum Teil maßgeblich zum bisherigen Spendenaufkommen beigetragen haben.

Die neu und wiedergewählten Vorstandsmitglieder des Fördervereins Gemeinschaft zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche Tiengen (von links): Ulrich Jahn (Kassenwart, Wiederwahl), Christa Bader (stellvertretende Vorsitzende, Neuwahl), Pfarrer Ulrich Sickinger (Vorsitzender, Wiederwahl) und Eberhard Völkle (Schriftführer, Wiederwahl). | Bild: Herbert Schnäbele

Bei den Vorstandswahlen wurde Christa Bader als Nachfolgerin des gestorbenen Werner Dörflinger einstimmig zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Mir liegt die Kirche als Ort der Ruhe und Besinnung, aber auch als besonderes Kulturdenkmal sehr am Herzen, weshalb ich mich für den Erhalt dieses besonderes Gotteshauses einbringen will“, machte sie ihre Motivation für das Amt deutlich. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Die Versammlung endete mit einer angeregten Aussprache der Teilnehmer.