von Ursula Freudig

Es war in jedem Moment der Feierstunde spürbar: Mit Margret Teufel verlässt eine Frau die Realschule Tiengen, die geschätzt und gemocht wird, die man ungern gehen lässt und der man doch aus vollem Herzen einen schönen Ruhestand wünscht. Über 40 Jahre hat die gebürtige Waldshuterin (Jahrgang 1956) an der Realschule Tiengen unterrichtet, die letzten 15 Jahre hat sie zusätzlich als Konrektorin Leitungsaufgaben übernommen. Sie war außerdem Beratungslehrerin, Initiatorin und Mitbegründerin des Fördervereins der Schule, Impulsgeberin im Bereich Konfliktstruktur und Fachberaterin des Staatlichen Schulamts.

Die Feierstunde zur Verabschiedung von Margret Teufel in der Aula der Realschule war getragen von großer Herzlichkeit und Wärme. Viele drückten der Scheidenden oftmals in sehr persönlichen Worten ihre Anerkennung und ihren Dank aus und überreichten ihr Blumen und Geschenke: Rektor Hans-Martin Bratzel, das Kollegium, die Schulsprecher und seitens des Schulträgers, Oberbürgermeister Philipp Frank.

Die Schullaufbahn von Margret Teufel 1975: Studium an der PH Freiburg

1980: Beginn ihrer Lehrer-Tätigkeit an der Realschule Tiengen

Mitte der 1980er Jahre: Berufung zur Fachberaterin des Staatlichen Schulamtes damals noch in Waldshut

2002: Beginn und Abschluss der Ausbildung zur Beratungslehrerin

2006: Ernennung zur Konrektorin

2021: Verabschiedung in den Ruhestand

Rektor Bratzel überreichte Margret Teufel die Entlassurkunde aus dem Schuldienst, würdigte ihren stets wertschätzenden Umgang mit jedem und ihr großes Engagement: „Sie hat im Spannungsfeld Schule nie aufgegeben, hat ihren Humor behalten und war ein Vorbild, in dem was sie sagte und wie sie handelte.“ Viel Schwung brachte das Kollegium in die Feier. „Nun ist ihre Arbeit getan, sie sagt goodbye und geht“, sangen Lehrkräfte – wegen Corona digital – zur Melodie des maritimen Hits „Wellerman“ und legten zu Ehren ihrer scheidenden Kollegin auch noch den passenden Tanz aufs Parkett.

Standing Ovations: Am Ende der Feierstunde in der Realschule Tiengen stehen alle auf und applaudieren der scheidenden Konrektorin Margret Teufel. | Bild: Ursula Freudig

Tatkräftige Unterstützung und immer ein offenes Ohr bescheinigten ihr im Namen der Schüler die Schulsprecher. Wegen ihrer Verdienste über die Realschule hinaus, nannte Oberbürgermeister Philipp Frank Margret Teufel mit Blick auf ihre aktive Mitgliedschaft in Vereinen wie Alt Waldshut, einen „Hansdampf in allen Gassen“.

Die scheidende Konrektorin zeigte sich in ihrer abschließenden Rede sichtlich gerührt: „Ich habe gemeint, ich bleibe cool, aber ihr habt mich ganz schön aus der Fassung gebracht.“ Als Grundlage ihres Wirkens in der Realschule Tiengen nannte die scheidende Konrektorin ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Miteinander: „Methoden und Materialien sind wichtig, aber das Wichtigste sind die Menschen.“

Bye, bye Margret: Margret Teufel wird in einer Feierstunde in der Aula der Realschule Tiengen aus dem Schuldienst in den Ruhestand verabschiedet, hinter ihr Mitglieder des Kollegiums, links Oberbürgermeister Philipp Frank und rechts Rektor Hans-Martin Bratzel. | Bild: Ursula Freudig

Margret Teufel drückte die Hoffnung aus, ein Samenkorn zu hinterlassen, das Frucht tragen wird. Konkrete Pläne zur Gestaltung ihres Ruhestands hat sie nicht, aber durch die Geschenke, beispielsweise einen Reiseführer, eine Hängematte, Gutscheine und einen Birnbaum, bekam sie etliche Anregungen.