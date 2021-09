Zunächst entfernten Mitarbeiter des Landratsamtes zusammen mit Mitarbeitern der Eigentümerfirma der gemieteten Stellwände Computer und Werbemittel, verräumten Stühle, Fußbodenmarkierungen und leerten die Schreibtische. „Unterstützt werden sie durch das technische Hilfswerk (THW)“, schreibt Susanna Heim, Leiterin des Amts für Kultur und Öffentlichkeitswesen im Landratsamt Waldshut, dieser Zeitung auf Nachfrage.

Die Bilder zum Abbau finden Sie unter:

In den kommenden Tagen folgt der Abtransport des Inventars und der Aufbauten, die Hallenreinigung und die Versiegelung des Bodens. Die Hallenmiete über neun Monate sowie sämtliche Neben- und Hausmeisterkosten habe das Sozialministerium übernommen. „Darüber hinaus erhält die Stadt eine angemessene Nutzungsausfallpauschale“, so Heim.

Keine Wiederöffnung geplant

Die Mitarbeiterin des Landratsamts geht davon aus, dass es in näherer Zukunft keine erneute Öffnung des Kreisimpfzentrums in Tiengen benötigt. „Die Impfungen beim Haus- und Betriebsarzt sollten nun ausreichen.“ Um die Impfquote im Landkreis Waldshut dennoch zu erhöhen, solle der Impfbus weiter im Einsatz bleiben.

Momentan seien die Verantwortlichen dabei, die genauen Einsatzpläne zu erarbeitet. „Außerdem ist ein Mini-Kreisimpfzentrum im Westen des Landkreises geplant, wo Personen geimpft werden können, die beispielsweise keinen Hausarzt haben“, schreibt Susanna Heim.

Zum Hintergrund Das erste Mal die Türen geöffnet hat das Kreisimpfzentrum (KIZ) Tiengen am Freitag, 22. Januar. Seitdem verimpften die Mitarbeiter an 207 Tagen über 115.000 Spritzen. Am Donnerstag, 30. September, schloss das KIZ. Die letzten Impfungen gab es noch am Vortag. Angestellt waren 25 Ärzte, medizinisches Fachpersonal, Verwaltungskräfte sowie die Bundeswehr mit 18 Mann im Wechsel. Die Anzahl an geimpften Menschen lässt sich nicht ermitteln, da das Personal sowohl Erstimpfungen, als auch Zweit-, Dritt- und Einmalimpfungen durchgeführt hat. Impfstoff von AstraZeneca, Biontec, Johnson&Johnson und Moderna kam zum Einsatz.

Weiter erklärt die Leiterin des Amts für Kultur und Öffentlichkeitswesen im Landratsamt: „Mit dem Aufbau des Kreisimpfzentrums Tiengen haben wir bereits vor Weihnachten 2020 begonnen. Das Equipment wurde vom Sozialministerium gestellt. Am 15. Januar waren wir dann startklar.“ Durchschnittlich impften die 25 eingesetzten Ärzte mit der Hilfe des medizinischen Fachpersonals an 207 Betriebstagen bis Ende September 571 Mal pro Tag. Über 115.000 Impfungen sind so verabreicht worden.

Anfänglich limitierte die Impfstoffverfügbarkeit die Anzahl der möglichen Impfungen. Später im Frühsommer zeigten sich dann aber Spitzenzeiten bis die Impfbereitschaft der Menschen ab Mitte August zurückging. Seit mehreren Wochen haben etwa zwei Drittel der Impfberechtigten in Deutschland ihre Corona-Impfung erhalten.