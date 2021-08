Hotzenblitz-Erfinder Thomas Albiez (64) plant das Comeback seines vor rund 30 Jahren auf die Räder gestellten Fahrzeugs, des ersten bis zur Serienreife entwickelten deutschen Elektroautos, informierte der Alb-Bote vor einigen Tagen. Der aus dem Hotzenwald-Dorf Ibach vor Jahren mit der ganzen Familie nach Kärnten gewechselte Tüftler will von dort aus ab 2022 mit der Neuauflage des kultigen Zweisitzers starten.

Worüber sich am meisten die Leute auf dem Hotzenwald freuen dürften, die in Sachen Hotzenblitz zuletzt nur schlechte Nachrichten gewohnt waren. Und die im Sommer 1996 im Alb-Bote diesen Satz lesen mussten: „Der Konkursantrag der Hotzenblitz-GmbH in Ibach und Suhl wurde mangels Masse abgelehnt.“ Es war das Aus für das Hotzenblitz-Coupé, von dem zwischen 1993 und 1996 im thüringischen Suhl bis zu 150 Exemplare in Vorserie entstanden waren.

Dafür waren zehn Millionen D-Mark von privater Seite sowie acht Millionen D-Mark in Form einer Landesbürgschaft investiert worden. Leider sei der Entwicklungsaufwand für eine Produktion in Großserie unterschätzt worden, sagte damals Thomas Albiez. Seine in eine Auffanggesellschaft gesetzten Hoffnungen erfüllten sich nicht. Stattdessen gab es zusätzlichen Ärger. Ein Zulieferer aus dem Kreis Lörrach schickte dem nicht mehr zahlungsfähigen Unternehmen in Ibach einen Stoßtrupp vorbei, um die noch nicht bezahlten Stofftüren und Rollverdecke an fünf Hotzenblitzen abzumontieren und heimzuholen. Bei der Produktionsstätte in Todtmoos wurde kurzerhand eingebrochen und weitere vier Coupés um ihre Stoffdächer und Türen gebracht – krasse Fälle der Selbstjustiz von Gläubigern.

Vor 25 Jahren waren E-Mobile Exoten, interessant für Technik-Freaks oder frühe Umweltbewusste. Nur zehn Elektroautos waren im August 1996 im Kreis Waldshut zugelassen – wohl alle miteinander Hotzenblitze. Heute, August 2021, liegt die Zahl der E-Autos im Landkreis bei rund 900. Diese Zahl wird rasant steigen – vielleicht auch durch eine neue Hotzenblitz-Generation, dem „Tesla aus dem Hotzenwald“.