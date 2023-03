Sie geht mit vielen Erinnerungen an arbeitsreiche Jahre: Dekanin Christiane Vogel (65) wird nach 18 Jahren am Sonntag offiziell aus dem Dienst entlassen und verabschiedet.

Die gebürtige Berlinerin kam 2005 als 47-Jährige nach Waldshut, um ihre Stelle als Dekanin im Evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein und eine 50-Prozent-Stelle als Pfarrerin in der Kirchengemeinde Waldshut anzutreten.

Zuvor war sie Pfarrerin in Inzlingen und Krankenhauspfarrerin im Kreiskrankenhaus Lörrach. Als Dekanin wurde sie Dienstvorgesetzte von rund 25 kirchlichen Mitarbeitern in 17 evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Hochrhein.

Die Verabschiedung Dekanin Christiane Vogel wird am Sonntag, 26. März, um 14.30 Uhr im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Versöhnungskirche Waldshut von der Landesbischöfin Heike Springhart aus dem Dienst entlassen. Um 15.30 Uhr folgen Grußworte von Ehrengästen aus Kirche und Politik. Danach ist bei einem Apéro Raum für geselliges Beisammensein. Jeder ist zu den Feierlichkeiten eingeladen.

„Ich habe die Arbeit nie gescheut, aber es ist jetzt auch gut, die Verantwortung abgeben zu können“, sagt Christiane Vogel. Auf die Frage, was ihr in diesen 18 Jahren am wichtigsten gewesen sei, kommt die Antwort sofort: „Der wertschätzende und vertrauensvolle Umgang miteinander, und ich glaube, das ist auch gelungen. Wir hatten ein gutes Miteinander.“

„Der Glaube ist das Wichtigste, was Menschen für ihr Leben brauchen, das wollte ich weitergeben.“ Dekanin Christiane Vogel

Bild: Ursula Freudig

Ihre größte Freude wäre es, wenn sie die Menschen mit den Botschaften in ihren Gottesdiensten erreicht hätte, sie dadurch Hilfe und Trost erfahren hätten. Leid täte es ihr, wenn sie Menschen verletzt hätte.

Christiane Vogel blickt auf erfüllte Jahre zurück

Als engagiert, offen, entscheidungsfreudig und schlagfertig wird die scheidende Dekanin von Weggefährten beschrieben. Eine große Portion Humor wird ihr bescheinigt, was sie mit diesem spontanen Ausspruch unter Beweis stellt: „Wer über sich selbst lachen kann, hat das ganze Jahr lang Unterhaltung.“

Christiane Vogel bereut keine Minute ihrer 18-jährigen Tätigkeit als Dekanin und Pfarrerin im Kirchenbezirk Hochrhein. Schon früh wusste sie, dass sie innerhalb der evangelischen Kirche Aufgaben übernehmen wollte.

Pfarrerin war immer ihr Traumberuf

„Der Glaube ist das Wichtigste, was Menschen für ihr Leben brauchen, das wollte ich weitergeben“, beschreibt sie ihre Motivation. Für sie war und ist Pfarrerin ein Traumberuf: „Man kommt mit Menschen aus allen Schichten und allen Altersgruppen zusammen und ist mit der ganzen Bandbreite des Lebens und Sterbens konfrontiert.“

Blick auf die evangelische Versöhnungskirche: Unzählige Gottesdienste hat Dekanin Christiane Vogel in ihr gehalten – am kommenden Sonntag findet dort auch ihr feierlicher Abschiedsgottesdienst statt. | Bild: Ursula Freudig

Mit sich selbst ist Christiane Vogel im Reinen, sie hat auch keine Angst, im Ruhestand in das berühmte Loch zu fallen. Sie will viel reisen. Schon immer ist sie gern unterwegs gewesen, auch während ihrer Amtszeit zusammen mit vielen anderen in Form von Freizeiten an der Nordsee, Studienfahrten und Seniorenreisen.

Ab Juli 2023 ist sie Präsidentin des Rotary Club Waldshut-Säckingen. Auch dort warten Aufgaben auf sie. Außerdem bleiben ihre Rechte als Pfarrerin der Evangelischen Kirche bestehen, das heißt, Christiane Vogel kann weiterhin Gottesdienste halten.

Guter Übergang als Ziel

Die scheidende Dekanin ist überzeugt, dass sie ihr Leben im Ruhestand und den Übergang dorthin gut meistern wird: „Ich werde es ganz bestimmt schaffen, meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin nicht im Weg zu stehen“.

Christiane Vogel wird sich, wie sie sagt, an einem leuchtenden Beispiel orientieren: Dem gelungenen Wechsel von der langjährigen Bezirkskantorin Trude Klein zum jetzigen Bezirkskantor Matthias Flierl.

Um sich selbst macht sich Christiane Vogel also keinerlei Sorgen, sehr wohl aber um die Kirche insgesamt. Auch die evangelische Kirche hat mit Kirchenaustritten zu kämpfen. „Ich wünsche mir, das jeder, der überlegt, auszutreten, noch einmal in sich geht, ob es nicht doch eine Option gibt, drin zu bleiben.“ Christiane Vogel hält die Kirche für wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhang.

Sehen Sie hier Bilder aus Christiane Vogels Zeit als Dekanin im Evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein:

Amtseinführung 2005: Die neue Dekanin Christiane Vogel und Andreas Hansen, damals Pfarrer in Waldshut, beim Gemeindefest in Dogern. | Bild: Evangelische Kirchengemeinde Waldshut

Großes Fest 2008: Dekanin Christiane Vogel bei ihrer Rede in Rickenbach anlässlich des dortigen Bezirkssommerfestes. | Bild: Evangelische Kirchengemeinde Waldshut

Bezirksvisitation 2011: Motto war Leuchtturm und Stalllaterne, beim Begegnungsabend in der Versöhnungskirche zeigt dies auch der Hut auf dem Kopf von Dekanin Christiane Vogel, neben ihr Tiengens ehemalige Pfarrerin Martina Stockburger. | Bild: Evangelische Kirchengemeinde Waldshut

Konfirmation 2015: Dekanin Christiane Vogel mit dem 2020 verstorbenen Pfarrer Hartwig Warnke im Stadtpark Waldshut bei der Versöhnungskirche. | Bild: Evangelische Kirchengemeinde Waldshut

Mittendrin 2018: Auch geselligen Anlässen ist Dekanin Christiane Vogel (Tisch vorne Dritte von rechts) nie abgeneigt – hier beim ökumenischen Glockenfest im Stadtpark Waldshut, die Einnahmen flossen in die Sanierung der Gottesackerkapelle. | Bild: Ursula Freudig

Ökumenisches Projekt 2019/20: Dekanin Christiane Vogel und Pfarrer Ulrich Sickinger (katholische Kirchengemeinde) vor der katholischen Gottesackerkapelle, die mit Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde saniert wurde, denn die Glocken der Kapelle läuten für die benachbarte evangelische Versöhnungskirche mit. | Bild: Ursula Freudig