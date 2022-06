von Susanne Schleinzer-Bilal

Wie ist das diesjährige World Town Festival nach der Corona-Zwangspause aus Sicht der Kulturamtsleiterin Kerstin Simon angekommen? Was beim Neustart ein bisschen gefehlt hätte, seien die Besucher gewesen, erklärt Simon gegenüber dieser Zeitung. Das dürfe nicht so bleiben.

Die Mitarbeiter des Kulturamts hätten die vergangenen zwei Jahre viele Veranstaltungen absagen müssen – zum Teil wegen der Corona-Regeln, zum Teil, weil zu wenige Karten im Vorverkauf erworben worden seien. „Wir veranstalten, was geht, wir bemühen uns, Kontinuität zu zeigen und hoffen, dass die Menschen sich wieder von ihren Sofas trennen, sie werden dann reichlich belohnt.“ Wenn man hingehe, merke man erst, was einem gefehlt habe, bemerkt Kerstin Simon.

Das World Town Festival, das vom 9. April bis 3. Juni an vier Spielorten in Waldshut-Tiengen stattfand, lässt sich laut der Kulturamtsleiterin so zusammenfassen: „Es waren fünf großartige Konzerte, fünf sehr unterschiedliche Konzerte, oder wie es aus dem Publikum hieß: „immer wieder anders, immer wieder unbekannt, immer wieder großartig“.“ Die Künstler seien keine Popstars, „wir versuchen, eine bunte Musik zusammenzustellen aus Jazz und Folk“, erklärt Simon.

Bereiten bereits das 17. Wold Town Festival im kommenden Jahr vor (von links): Kulturamtsleiterin Kerstin Simon, Stefanie Koke (Finanzen) und Layla Nieden (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit). | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Stehender Beifall und mehrere Zugaben seien dabei an der Tagesordnung gewesen. „Man merkte den Menschen an, welcher Reichtum ihnen solche Veranstaltungen bereitet“, ergänzt die Kulturamtsleiterin. Das erste Konzert mit Marla und David Celia sei sehr gut angekommen. Die überschaubaren Besucherzahlen beim zweiten Konzert, den „Volosi“, hätten sie etwas enttäuscht: „Die füllen sonst ganze Hallen.“

Das Konzert von Ana Carla Maza sei das einzige ausverkaufte Konzert gewesen. „Sie ist in ihrer Szene berühmt, sie singt und spielt Cello, versprüht Lebensfreude pur, hat Rhythmus im Blut“, schwärmt Simon. „Klakradl – auf die hatten wir gehofft und die Musiker kamen sehr gut an“, nennt sie einen weiteren Programmpunkt. Auch das Konzert der Band Leléka mit ukrainischer Musik, einer Mischung aus Folk und Jazz, sei sehr gut angekommen. „Die Sängerin hat ordentlich etwas aufgefahren“, erzählt Simon.

„Wir bleiben dabei, wir machen nächstes Jahr wieder fünf Konzerte“, kündigt die Kulturamtsleiterin bereits das 17. World Town Festival an. Eine Veranstaltung stehe schon fest, die „Akkordeonale“. Das seien Musiker aus verschiedenen Nationen. „Ich freue mich drauf, das sind fantastische Musiker, welche die Vielfalt des Akkordeons präsentieren.“ Die Ideen für das Festival bekomme sie von Kollegen oder von der Freiburger Kulturbörse. „Am besten ist es, wenn man die Musik vorher gehört hat“, erklärt Kerstin Simon.