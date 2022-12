von Ursula Freudig

Viele Sekunden Stille, dann brandete der Beifall los. Nachdem Bezirkskantor und Dirigent Matthias Flierl seine Hände gesenkt hatte, brauchte es einige Zeit, bis die Ergriffenheit, die Anspannung, das Mitfühlen, Miterleben anderer Welten nachließen und einem die Gegenwart auf einem Stuhl in der evangelischen Versöhnungskirche Waldshut wieder voll bewusst wurde.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, das klanggewaltig und facettenreich die Ereignisse von der Geburt Jesu bis zum Dreikönigstag erzählt, hatte einmal mehr seine besondere Wirkkraft unter Beweis gestellt.

Die Kantorei Die Kantorei Hochrhein wurde 1977 als kirchenmusikalische Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut gegründet. Sie führt jährlich ein bis zwei Oratorien mit Orchester und Solisten in der Versöhnungskirche Waldshut auf. Auch Konzertreisen ins Ausland werden regelmäßig unternommen. 2007 wurde die Kantorei Hochrhein mit dem Großen Musikpreis der Volksbank Hochrhein Stiftung ausgezeichnet. Matthias Flierl leitet seit 2015 die Kantorei, ebenso die Jugendkantorei (13 bis 18 Jahre) und die Kinderkantorei (5 bis 11 Jahre). Weitere Auftritte Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr: Singen zur Weihnacht mit Erwachsenen- und Kinderchören der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde.

Montag, 26. Dezember, 11.30 Uhr: Matinee zum Weihnachtsfest mit Fabian Kläsener (Violoine) und Matthias Flierl (Orgel).

Freitag, 6. Januar, 20 Uhr: Mit Barockmusik ins Neue Jahr mit Philippe Emmanuel Haas (Panflöte) und Alessandro Passuello (Orgel). Zu allen drei Konzerten ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Dies weil es am Samstagabend in der Versöhnungskirche einfach überzeugend und ausdrucksstark, mit großer Intensität und Emotionalität unter der Leitung von Matthias Flierl dargeboten wurde: Von der Kantorei Hochrhein, dem East Sussex Bach Choir aus Lewes, dem Barockorchester „L‘arpa festante“ aus München und Solisten: Eva Maria Hofheinz (Sopran), Franziska Markowitsch (Alt), Thomas Volle (Tenor) und Sönke Tams (Freier Bass). Ihre geschulten Stimmen in Rezitativen und Arien zogen in den Bann.

Das variantenreiche, ebenso leichtfüßige wie elegante Spiel des renommierten Barock-Orchesters L‘arpa festante auf historischen Instrumenten – 1734 wurde das Weihnachtsoratorium erstmals aufgeführt – war Hörgenuss pur.

Das Publikum feiert die Mitwirkenden, mit Blumen von links Bezirkskantor Matthias Flierl (Leitung) und die Solisten Sönke Tams (Freier Bass), Thomas Volle (Tenor), Franziska Markowitsch (Alt) und Eva-Maria Hofheinz (Sopran). Bilder: Ursula Freudig

Und dann und immer wieder dieser große Chor, dessen monumentale, aber stets kontrollierte Kraft und gesangliche Kunst sich mal überbordend jauchzend, mal zärtlich und inniglich entlud und der mit jedem fein akzentuierten Ton erreichte, berührte, begeisterte.

Die Kantorei Hochrhein hat Bachs Weihnachtsoratorium schon mehrmals gesungen, aber noch nie zusammen mit dem East Sussex Bach Choir aus Lewes, der englischen Partnerstadt Waldshut-Tiengens. An die 30 Mitglieder des East Sussex Bach Choir – und damit etwa der halbe Chor – und die rund 70 Mitglieder der Kantorei Hochrhein bildeten unter der Leitung von Matthias Flierl einen einzigen Klangkörper.

Diese fruchtbare Zusammenarbeit war bereits am Vorabend mit einem geselligen Beisammensein beider Chöre in der Stadtscheuer gefeiert worden. Rund zwei Stunden ohne Pause dauerte das musikalische Erlebnis in der Versöhnungskirche, zu hören waren die Kantaten eins bis drei sowie die sechste.

Am Sonntag hat die Kantorei Hochrhein nochmals Teile aus dem Weihnachtsoratorium gesungen. Dieses Mal speziell für Kinder nach einer Bearbeitung von Michael Gusenbauer.