Regelmäßig greifen engagierte Bürger zu Eimer, Müllsack und Zange und befreien die Umwelt von Müll. Am Samstag, 12. August, rufen die Klettgau Cleaners Tiengen, der Verein Klimenz – Erlebbare Umweltbildung und der Klettgauer Angelsportvereins Tiengen und Umgebung zur Aufräumaktion im trockengefallenen Bachbett (Wadi) der Steina auf. Es ist laut Auskunft der beteiligten Vereine die erste Gewässerputze dieser Art.

Wann findet der Gewässerputz statt?

Die Aufräumaktion startet am Samstag, 12. August, um 14 Uhr, das Ende ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Gesammelt wird bei jedem Wetter, es sei dann es gewittert oder gibt Hochwasser. Im August ist das Bachbett der Steina mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trocken. Im Anschluss gibt es für alle Helfer ein Vesper.

Wer kann sich an der Aktion beteiligen?

Aufgerufen sind laut Ankündigung Natur-, Umwelt- und Klimaschützer, Jugendgruppen, Vereine und Schulkinder. Treffpunkt ist an der Steinatalstraße in Detzeln, etwa 50 Meter vor der Abzweigung Richtung Lauchringen. Geparkt werden kann bei der offenen Schranke parken, dort ist die zentrale Sammelstelle.

Klimez Der Verein Klimenz – Erlebbare Umweltbildung wurde 2021 gegründet. Ziel des Vereins ist es, Menschen jeden Alters für Natur- und Artenschutz zu begeistern. Der Verein organisiert unter anderem Umwelt- und Erlebnistage für Kinder. An bisher 53 Veranstaltungen nahmen 846 Personen teil. Informationen im Internet unter www.klimenz.de Klettgau-Cleaners Die Privatinitiative Klettgau-Cleaners trifft sich seit 2019 regelmäßig, um die Natur von Müll zu befreien. Gestartet ist die Initiative in Klettgau, im Herbst 2021 haben sich die Klettgau Cleaners Tiengen angeschlossen. Bei 191 Aufräumaktionen wurden bisher 7500 Kilogramm Müll gesammelt. Informationen im Internet unter www.klettgau-cleaners.de Angelsportverein Tiengen Der Angelsportverein hat rund 150 Mitglieder. Ziele des Vereins sind unter anderem der Schutz des Fischbestands, die Schaffung von Ruhezonen und Unterständen. Der Verein gibt Kurse und Informations-Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Anlaufstelle ist die vereinseigene Fischzucht in Oberlauchringen. Informationen im Internet unter www.kasv.de

Was müssen die Teilnehmer mitbringen?

Die Teilnehmer sollen sich mit festen Wanderschuhen, robuster und wettergerechter Kleidung, Gartenhandschuhen und einen Fahrradhelm kleiden, da auf nassen Steinen Rutschgefahr besteht. Eine gute Kondition gilt ebenfalls als Voraussetzung. Greifzangen und Müllsäcke werden von den veranstaltenden Vereinen gestellt.

Wie sieht der Ablauf aus?

Die Teilnehmer werden in vier Gruppen, zu je 25 Personen, aufgeteilt. Pro Gruppe gibt es mindestens einen Betreuer. Durchstreift wird der Auenwald, der Steina-Canyon, der Gewässerrandstreifen und das trockengefallene Bachbett der unteren Steina.

Die erste Gruppe steigt bei der Jägerhütte ein und sammelt bis zum oberen Canyon bis Steinaversickerung bachaufwärts. Der Einsatz der zweiten Gruppe ist vom Jägerloch via Teufelsloch (Wasserfall ohne Wasser), bachabwärts. Die Gruppe wird von Andreas Otte von den Klettgau-Cleaners begleitet. Die lange Strecke ist ndnur für geübte Wadi-Wanderer geeignet. Die dritte Gruppe beginnt beim Parkplatz am unteren Canyon, der Weg für bachaufwärts durch den Auenwald. Ebenfalls am Parkplatz am unteren Canyon beginnt die vierte Gruppe, sie bewegt sich bachabwärts zum Eisenbahnviadukt.

In den trocken gefallen Steina-Canyon wurden laut der beteiligten Vereine unter anderem Autoreifen, Plastik- und Glasflaschen, Hausmüll, Plastiktüten, Alteisen, Drähte und Kleidungstücke illegal entsorgt. „Der Unrat ist häufig unter Geschiebe und Erde versteckt, oder er ist teilweise schon überwachsen von Pflanzen und Bäumen, und er ist teilweise verwittert“, informieren die Vereine weiter.

Was ist das besondere an dieser Aufräumaktion?

„Beim Einsammeln und Aufräumen schärft sich das Bewusstsein für die Umwelt. Man erkennt die Problematik illegaler Müllbeseitigung. Man fängt an zu verstehen, was die Tragik der Naturvermüllung für unsere Lebensgrundlagen bedeutet“, beschreibt Andreas Otte von den Klettgau-Cleaners die Intention der Aktion.

Neben dem Einsatz für die Umwelt lernen die Teilnehmer ein trockengefallenes Bachbett und „die geologisch einmaligen Canyons inklusive der Steinaversickerung kennen“, informieren die beteiligten Vereine.