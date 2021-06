Diverse Sehenswürdigkeiten schmücken das Städtchen Waldshut. Auf unserer Seite „Waldshuter Erzähler“ haben wir vergangenen Samstag ein Quartett vorgestellt, das zu den Attraktionen gehört: Die vier steinernen Heiligenfiguren auf der Seltenbachbrücke, von denen drei einst Brunnen in der Kaiserstraße schmückten. Auch die beiden mittelalterlichen Stadttore zählen zweifellos zu den Hinguckern des historischen Ensembles, ebenso die alte Spitalkapelle von Anfang des 15. Jahrhunderts.

Nur mit einem schiefen Turm kann Waldshut im Unterschied zu einem berühmten italienischen Touristenziel nicht aufwarten. Allerdings steht in der Hochrheinstadt ein markantes Gebäude, dessen Statik schon gewisse Tendenzen gezeigt hat – wenn auch die Schräglage, die unlängst beim 158 Jahre alten Kornhaus im Zuge der Sanierung korrigiert werden musste, für den Laien kaum erkennbar war. Die 21 Zentimeter, die der Bau sich schon in Richtung des benachbarten Alb-Bote-Hauses geneigt hatte, hätten wohl auch bei einem gewissen Fortschreiten des Zustands mit dem berühmten Vorbild niemals konkurrieren können. Denn der ab 1173 auf lehmigem Morast und Sand erstellte Turm von Pisa weist zwischen Spitze und Fuß eine unglaublich erscheinende Abweichung von 3,90 Metern auf. Unterdessen ist es ja auch ein unbestreitbarer Vorteil, wenn alte Gebäude sich nicht in besorgniserregender Schieflage befinden. Wenn nach der Corona-Zwangspause wieder Stadtführungen möglich sind, können sich Interessierte unter fachkundiger Begleitung davon überzeugen, dass in Waldshut (wieder) alles im Lot ist.