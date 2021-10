von Ursula Freudig

Wegen sinnloser Zerstörung musste sich die Naturschutzjugend (Naju) der Nabu Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und Umgebung ein neues Dach über dem Kopf suchen. Weil ihr im Frühjahr aufgestelltes Tipi durch Brandstiftung zerstört wurde, ist jetzt ein alter Bauwagen ihr Treffpunkt. Die Firma Hölzer hat der Gruppe den Wagen günstig überlassen. Er steht in Tiengen direkt neben dem zerstörten Tipi auf einem Platz beim Langen Stein, den die Nabu-Ortsgruppe von der Stadt gepachtet hat.

Die Gruppe In der Naturschutzjugend (Naju) der Nabu-Ortsgruppen engagieren sich junge Menschen von sechs bis 27 Jah-ren für die Natur und ihren Schutz. Die Naju der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und Umgebung zählt rund 15 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Die Gruppe trifft sich in der Regel jeden zweiten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr in Tiengen an der Wutach nahe dem Langen Stein. Auch Kinder von Nichtmitgliedern sind willkommen. Weitere Infos: www.nabu-waldshut-tiengen.de

Der Bauwagen, der einst als mobiles Büro bei Veranstaltungen genutzt wurde, wird sein bislang eher farbloses Aussehen noch verändern. „Wir werden ihn noch dekorieren und verschönern und irgendwann auch neu streichen“, kündigt Daniela Tayari an. Zusammen mit Alexandra Vollmer leitet sie die Naju-Gruppe, die bei jedem Treffen an ihr einstiges Tipi erinnert wird. Viele Meter Stoff sind verbrannt. Übrig geblieben sind das Holzgerüst und die Bodenplattform mit einer verkohlten Stelle. Engagierte Eltern und Nabu-Mitglieder hatten das Tipi in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit gebaut und aufgestellt. Mit rund 1000 Euro ist auch der finanzielle Schaden beträchtlich.

Ärger durch Abfall und Zerstörungen: Beim jüngsten Treffen der Naju-Gruppe mussten die beiden Leiterinnen erst Müll auf dem Boden ihres zerstörten Tipis einsammeln. | Bild: Ursula Freudig

Der Ärger und Frust geht indes noch weiter: Als die Gruppe sich kürzlich traf, war der Holzboden des Tipis übersät mit Müll. Der Brand wurde der Polizei gemeldet und nach Aussage von Daniela Tayari haben die Ermittlungen auch zum Erfolg geführt. Gegen die Vermüllung hat die Gruppe jetzt ein Schild aufgestellt. Hat es nicht die gewünschte Wirkung, will sie das städtische Ordnungsamt kontaktieren.

Die Patrouille

Die Verursacher des Mülls begehen laut Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes Waldshut-Tiengen und Sachgebietsleiter für Ordnung und Sicherheit- eine Ordnungswidrigkeit. Präventiv sind seit Frühjahr 2020 zwei Stadtpolizisten in Waldshut-Tiengen unterwegs, die auch an Wochenenden und nachts zu Brennpunkten fahren, um es alleine durch Präsenz gar nicht erst zu Konflikten oder Vermüllung kommen zu lassen. Eine Einbeziehung des Platzes der Naju-Gruppe beim Langen Stein in diese Route der Stadtpolizisten ist laut Wiener bei Bedarf möglich.