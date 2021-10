von Ursula Freudig

„Endlich wieder“ dürften viele gedacht haben, als sie am Freitagabend bei schönem Spätsommerwetter in Tiengen unterwegs waren. Sehr viele Besucher – etliche Hundert dürften es gewesen sein – waren gekommen, um bei der Veranstaltung „Tiengen leuchtet“ der Aktionsgemeinschaft Tiengen das zu erleben, was Corona so lange verhindert hat: Unbeschwertes Flanieren in stimmungsvoller Atmosphäre mit Rahmenprogramm und offenen Ladentüren.

Tolle Effekte: Mitglieder des Zirkus Zebrasco jonglieren bei den Shows beim Löwendenkmal auch grell leuchtende LED-Reifen. | Bild: Ursula Freudig

Farbenpracht: Bei „Tiengen leuchtet“ entfalten die angestrahlten Luft-Art-Kunstbahnen ihren ganzen Zauber. Unter ihnen zu Flanieren, macht den zahlreichen Besuchern der Veranstaltung doppelt Spaß. | Bild: Ursula Freudig

Bis 22 Uhr zeigte sich Tiengen von seiner leuchtenden Seite durch besondere Lichteffekte an der Schlossmauer und an Hausfassaden, durch Fackeln und Feuer, schillernde Jonglierkunst und dem angestrahlten Baldachin, bestehend aus den Luft-Art-Kunstwerkbahnen, über den Köpfen der flanierenden Menschen. Schön anzusehen waren auch die zarten Seifenblasen, die eine selbstgebaute „Seifenblaskanone“ ununterbrochen von der Schlossmauer in den Tiengener Abendhimmel blies.

Der Zirkus Zebrasco Einer der Höhepunkte von „Tiengen leuchtet“ waren die Vorführungen der jungen Akteure des Zirkus Zebrasco. Gegründet wurde dieser 2009 als Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums Tiengen. Seit Oktober 2018 handelt es sich um einen eigenen Verein mit momentan 23 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 28 Jahren. Sie treten bei Veranstaltungen wie dem Tiengener Schwyzertag, aber auch privaten Feiern auf. (jsc)

Dass wirklich sehr viele Menschen zu „Tiengen leuchtet“ ins Städtle gekommen waren, bestätigten auch die Schlosshexen. Kurz vor 21 Uhr hatten sie bereits an ihrem Stand so viele Würste verkauft, dass Nachschub geholt werden musste. Im Mittelpunkt der Unterhal-tungsangebote stand der Zirkus Zebrasco mit Shows auf einer Bühne beim Löwendenkmal. Die jungen Akteure begeisterten mit ihren artistischen Vorführungen, bei denen auch mit Feuer und LED-Leuchtmitteln jongliert wurde.

Frauenabend: Am Fuße des Schlosses genießen Helga aus Hohentengen (von links), Evi aus Lottstetten, Tanja aus Untermettingen, Petra und Beate aus Lauchringen bei einem Cocktail „Tiengen leuchtet.“ | Bild: Ursula Freudig

Stimmungsvoll: Blick auf Schloss, Schlossmauer und die Tiengener Fußgängerzone. Bild. Ursula Freudig | Bild: Ursula Freudig

Nach einzelnen Aussagen zu schließen, werteten die meisten Einzelhändler den Abendverkauf als Erfolg. Von mäßig über sehr zufrieden bis zu super lauteten hier Aussagen. Das Fazit von Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen: „Der Abend hätte nicht besser laufen können.“ Mit einem Feuerwerk der Aktionsgemeinschaft Tiengen über dem Schlossgarten endete „Tiengen leuchtet“ fulminant.