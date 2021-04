von sk

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen hat das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen weitere Veranstaltungstermine verschoben, einige wurde sogar komplett abgesagt. So hat das Kulturamt sowohl den Kabarett-Nachholtermin mit Duo Luna-tic am Freitag, 16. April, in der Stadthalle Waldshut als auch den Nachholtermin des World-Town-Festival-Konzerts mit Klakradl in der Grieshabervier-Halle Waldshut am Donnerstag, 29. April, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Waldshut-Tiengen Kultur im Corona-Lockdown – so ist die Lage in Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Die neuen Nachholtermine werden noch bekanntgegeben. Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Damit sind nun alle Veranstaltungen, die in der aktuellen Kulturbroschüre für März und April angekündigt waren, abgesagt.

Waldshut-Tiengen Echte Kunstwerke fürs heimische Wohnzimmer: Städtisches Kulturamt richtet Artothek ein Das könnte Sie auch interessieren

Folgende Konzertabende in der Stadthalle Waldshut hat das Kulturamt endgültig und ohne weiteren Nachholtermin abgesagt: zum einen den Klavierabend mit Miku Arizono & Ryo Yamanishi am Montag, 26. April, sowie den Nachholtermin des Großen Neujahrskonzertes „Frühling in Wien“ am Montag, 17. Mai. „Ersatztermine lassen sich für diese Konzertabende aus tournee-organisatorischen Gründen leider nicht mehr finden“, schreibt das städtische Kulturamt Waldshut-Tiengen in einer Pressemitteilung.

Waldshut-Tiengen Die Theaterabende des Kulturamts Waldshut-Tiengen stehen auf der Kippe Das könnte Sie auch interessieren

Das städtische Kulturamt bittet die Theater- und Konzertabonnenten, sich mit der Rückerstattung der bezahlten Eintrittskarten noch bis Mai 2021 zu gedulden. Diese erfolgt dann gesammelt für alle abgesagten Theater- und Konzertabende nach Abschluss der Saison. Wie viele das sein werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt laut Kulturamt noch nicht fest. Derzeit sei für den Monat Mai jedenfalls noch ein Theaterabend geplant: „Spatz und Engel“ (Sonntag, 2. Mai, in der Stadthalle Waldshut).