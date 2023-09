Längst sind die jährlichen musikalisch-literarischen Konzerte im Ausstellungsraum der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut ein Selbstläufer: Trotz großer Hitze ließen sich mehr als 120 Besucher von Adelheid Kummle, der Vorsitzenden der Stiftung, in das geheimnisvolle Leben der Bäume entführen. Unterstützt wurde sie wie immer von Moderatorin Anne Lindenberg, dem Schweizer Tenor Jan-Martin Mächler und Christian Seidel am Flügel.

Nach Themen wie Glück, Tod, Lüge oder Medizin folgte diesmal also das Thema „Bäume“, passend zu der dortigen aktuellen Ausstellung. Alle Vier präsentierten eine bunte Bilderfolge zum Thema – mal geschichtlich im Plauderton, mal mit ausgewählten Texten und immer musikalisch. Und immer begleitet von einer umfassenden Bilderschau namhafter Künstler, etwa Caspar David Friedrich, Gustav Klimt, Marc Chagall, Max Liebermann und vielen andern.

Moderatorin Anne Lindenberg begann bei ihrer Einführung mit der Bibel, dem Baum der Erkenntnis und dem Sündenfall, ging in Sprüngen durch die Geschichte bis zu Martin Luther (“Selbst wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“) und endete nach intensiven zwei Stunden bei dem Autor Peter Wohlleben und seinem Buch „Das geheime Leben der Bäume“. Mit viel Temperament zeigte sie die Charaktere einzelner Bäume auf, sprang von Obstbäumen zur Linde, Eiche, Birke und Buche und präsentierte Erstaunliches und Wissenswertes.

Ergänzt wurde sie literarisch von Adelheid Kummle, die alte und moderne Texte und Gedichte vortrug. Da war der Klassiker „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ (Theodor Fontane) dabei, aber auch Texte von Goethe, Hesse, Brecht und schließlich auch von der sicherlich noch vielen bekannten Schlagersängerin Alexandra oder auch von Hildegard Knef. Von Alexandra sang sie sogar – im Duett mit Mächler – das Lied „Mein Freund der Baum“. Die Überleitung zur Musik: Tenor Jan-Martin Mächler – einfühlsam begleitet von Christian Seidel – sang passend zum Thema Lieder von Schumann, Schubert und vielen anderen. Hinreißend sein „Zwetschgenbäumli“ in Schwyzerdütsch (Frank Dietsche). Aber auch mit deutschen, französischen oder wienerischen Klängen brachte er genussvoll theatralisch das Publikum zum Mitklatschen und -singen.

Diese Fülle von Kunst, Literatur und Musik – gekonnt gemixt – war beeindruckend. Moderatorin Lindenberg brachte abschließend den wohltuenden und wichtigen Einfluss der Bäume auf unser Wohlbefinden und Leben zur Sprache und zitierte augenzwinkernd einen Satz aus einer Beilage dieser Zeitung: „Gibt es den Waldspaziergang bald auf Rezept?“ Doch vorher gab es stürmischen Beifall vom Publikum. Und Klaus Eisele von der Stoll-Vita-Stiftung schenkte Adelheid Kummle als Dank einen Spitzahorn: „Noch Ihre Kinder, Enkel und Urenkel sollen ihn als ‚Kummlebaum‘ im Garten bewundern!“