Wie jeder Bürger steht auch die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen vor der Herausforderung, Energie zu sparen, um die Kosten angesichts steigender Strompreise möglichst gering zu halten.

Welche Gebäude und Einrichtungen der Großen Kreisstadt benötigen am meisten Strom? Und welche Maßnahmen sind vorgesehen, um den Verbrauch zu senken? Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt und uns nach den zwölf größten Stromfressern erkundigt.

Platz 1: Straßenbeleuchtung

Mit einem Stromverbrauch von 905.013 Kilowattstunden im Jahr 2021 sind die Straßenlaternen von Waldshut-Tiengen laut Stadtverwaltung mit Abstand der größte Stromfresser.

Eine Straßenlaterne im Waldshuter Birkenweg. | Bild: Juliane Schlichter

„Wo es aus Verkehrssicherheitsgründen möglich ist, greift eine Nachtabschaltung von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens“, teilt Norbert Bodmer, stellvertretender Hauptamtsleiter auf Nachfrage mit. An Gefahrenstellen, Hauptverkehrsstraßen und Kreuzungspunkten finde keine Abschaltung statt. „Selbstverständlich steht in der derzeitigen Situation alles auf dem Prüfstand und wird gegebenenfalls angepasst. Allerdings gilt: Sicherheit geht vor“, ergänzt Bodmer.

Oberbürgermeister Philipp Frank verweist darauf, dass die Stadt die Straßenlaternen seit Jahren Zug um Zug auf energiesparende LED-Beleuchtung umstelle.

Beispielrechnung Der individuelle Stromverbrauch ist zum Teil sehr unterschiedlich. Experten gehen im Durchschnitt für ein Einfamilienhaus mit einem Vier-Personen-Haushalt von einem Stromverbrauch von rund 4000 Kilowattstunden pro Jahr aus.

Platz 2: Klettgau-Gymnasium Tiengen

165.000 Kilowattstunden Strom standen im Jahr 2021 auf dem Zähler des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen. Damit nimmt die Einrichtung, die von etwa 860 Schülern besucht wird, den Spitzenplatz unter den städtischen Schulen ein, was den Stromverbrauch betrifft.

Das Klettgau-Gymnasium in Tiengen. | Bild: Gregor Müller

„Beim Klettgau-Gymnasium haben wir drei Gebäude – Hauptgebäude, Pavillon und Neubau mit Mensa -, die versorgt werden“, erklärt Nobert Bodmer auf Nachfrage den Verbrauch der Tiengener Schule, der deutlich über dem des Waldshuter Hochrhein-Gymnasiums mit etwa 1000 Schülern liegt. „Eine Mensa benötigt viel Strom“, fügt er hinzu.

Laut Oberbürgermeister Philipp Frank hat unter anderem die zunehmende Digitalisierung den Stromverbrauch an allen Schulen ansteigen lassen.

Platz 3: Rathaus Waldshut

Den dritten Platz beim Stromverbrauch nimmt für das Jahr 2021 das Rathaus Waldshut mit 127.263 Kilowattstunden ein. Der Verbrauch umfasst hierbei die Gebäude in der Kaiserstraße und in der Wallstraße.

Das Rathaus in Waldshut. | Bild: Lisanne Brunner

„Hier arbeiten rund 100 Beschäftigte. Hinzu kommt die ganze IT mit Servern, Telefonanlage und Verteilern, die im Dauerbetrieb arbeiten und die sicherlich einen sehr großen Anteil haben“, merkt Oberbürgermeister Frank dazu an.

Platz 4: Stadthalle Waldshut

115.544 Kilowattstunden Strom fielen 2021 bei der Stadthalle Waldshut an. Die Zahl bezieht sich laut Stadtverwaltung auf die Säle und Räume samt Technik im Erd- und Obergeschoss, nicht auf die Sauna und das Hallenbad im Untergeschoss der Stadthalle.

Die Stadthalle Waldshut. | Bild: Roland Gerard

Platz 5: Johann-Peter-Hebel-Schule Tiengen

Die Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen, die vor dem Schultausch Hans-Thoma-Schule hieß, hatte 2021 einen Jahresverbrauch von 88.809 Kilowattstunden, wie die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen mitteilt.

Die Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen. | Bild: Gregor Müller

Platz 6: Hochrhein-Gymnasium Waldshut

82.005 Kilowattstunden Strom fielen im Jahr 2021 laut Stadtverwaltung beim Hochrhein-Gymnasium in Waldshut an. Obwohl die Schule mehr Schüler hat, ist ihr Stromverbrauch etwa halb so groß wie am Klettgau-Gymnasium Tiengen, das aus drei Gebäuden besteht. „Beim Hochrhein-Gymnasium fallen die Kosten nur beim Schulgebäude an. Die Hochrheinsporthalle und Tiefgarage sind separat“, erklärt Norbert Bodmer.

Das Hochrhein-Gymnasium Waldshut. | Bild: Matthias Sochor

Sonderfall Kläranlage Ein weiterer Großverbraucher ist die Kläranlage Waldshut mit jährlich rund 380.000 Kilowattstunden Strom. Sie liegt im Auweg in der Bleiche am westlichen Ortseingang von Waldshut und gehört zum seit 1994 bestehenden Eigenbetrieb Abwasser. Bei der Kläranlage könne es keine Einsparungen beim Strom geben, da das Abwasserwesen eine Grundversorgung darstellt, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Bei den zwölf aufgelisteten Stromverbrauchern in diesem Artikel handelt es sich um Gebäude und Einrichtungen, die sich zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Waldshut-Tiengen befinden. Deshalb fehlen beispielsweise die beiden Parkhäuser in Waldshut (Viehmarkt und Kornhaus) in dieser Auflistung.

Platz 7: Heinrich-Hansjakob-Schule Waldshut

Eine weitere Schule nimmt den siebten Platz in der Auflistung ein. 2021 benötigte die Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut 82.000 Kilowattstunden Strom.

Die Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut. | Bild: Juliane Schlichter

In den Jahren 2019 bis 2021 betrug der Mittelwert an der Schule 55.000 Kilowattstunden. „An der Heinrich-Hansjakob-Schule hat sich der Stromverbrauch mit Inbetriebnahme der Mensa erhöht“, erklärt Philipp Frank den Anstieg.

Waldshut-Tiengen Energiekrise: So will Waldshut-Tiengen sparen Das könnte Sie auch interessieren

Platz 8: Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Die Robert-Schuman-Realschule hat 81.127 Kilowattstunden Strom im Jahr 2021 verbraucht.

Die Robert-Schuman-Realschule in Waldshut. | Bild: Moritz Eckert

Platz 9: Schlossgarage Tiengen

Die Technik und die Beleuchtung der Schlossgarage Tiengen, die langfristig saniert werden soll, schlugen für das Jahr 2021 laut Stadtverwaltung mit 77.000 Kilowattstunden Strom zu Buche.

Die Schlossgarage in Tiengen. | Bild: Juliane Schlichter

Platz 10: Realschule Tiengen

71.000 Kilowattstunden betrug der Stromverbrauch an der Realschule Tiengen im Jahr 2021.

Die Realschule in Tiengen. | Bild: Gregor Müller

Platz 11: Hochrheinsporthalle Waldshut

Die Hochrheinsporthalle beim Hochrhein-Gymnasium Waldshut verbrauchte mit der dazugehörigen Tiefgarage im vergangenen Jahr 57.046 Kilowattstunden Strom.

Die Hochrheinsporthalle in Waldshut. | Bild: Juliane Schlichter

Platz 12: Stadthalle Tiengen

Insgesamt 45.040 Kilowattstunden standen 2021 auf dem Stromzähler der Stadthalle Tiengen. Der Verbrauch ist deutlich kleiner als in der Stadthalle Waldshut, die 2021 auf 115.544 Kilowattstunden kam.

Die Stadthalle in Tiengen. | Bild: Juliane Schlichter

Norbert Bodmer erklärt dies auf Nachfrage folgendermaßen: „Die Stadthalle Waldshut ist wesentlich größer als die Stadthalle in Tiengen.“ Zudem finden die meisten kulturellen Veranstaltungen seit Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen wieder in Waldshut statt.

„Selbstverständlich wurde bei der Sanierung auf stromsparende Installationen geachtet. Allerdings ist auch mehr Technik verbaut worden“, sagt der stellvertretende Hauptamtsleiter über die Waldshuter Stadthalle.