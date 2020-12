Der Gemeinderat von Waldshut-Tiengen hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2020 einstimmig die Haushaltssatzung verabschiedet. Die Corona-Pandemie und ihre Herausforderungen waren Themen in den Reden der Fraktionsvorsitzenden.

Philipp Studinger, CDU

Für den Sprecher der größten Fraktion im Gemeinderat „sind alle geplanten Investitionen notwendig“. Studinger sieht Bauverwaltung und Stadtfinanzen gleichwohl an der Belastungsgrenze angekommen, vermutlich habe man die Grenze bereits überschritten. Er mahnte zudem einen steten Blick des Gremiums in die Ortsteile an.

Ein wichtiges Anliegen für die CDU ist die von ihr initiierte Mobilitätsplattform. Sie soll für eine deutliche Verbesserung der Mobilität der Bürger sorgen. Für die Zukunft wünscht sich Philipp Studinger ein konstruktives Miteinander im Gremium. Das Ja zum Haushalt sieht er nicht nur als Schub für die Verwaltung, „sondern auch für uns Stadträte“.

Petra Thyen, Grüne

Die geplante Einrichtung des digitalen Ratsinformationssystems ist für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine wichtige Errungenschaft, habe die Corona-Pandemie doch „schmerzlich bewusst gemacht“, dass die digitalen Voraussetzungen noch nicht ausgereift sind.

Eine grundsätzlich gute Infrastruktur spiele für die Ansiedlung neuer Unternehmen eine elementare Rolle: „Daher unterstützen wir die gute digitale Anbindung, auch der Ortsteile.“ Um eine nachhaltige Mobilität zu forcieren, fordern die Grünen einen Ausbau der Radwege, Fahrradboxen an Bahnhöfen sowie die schnelle Realisierung eines Citybusses.

Harald Würtenberger, FW

Die Freien Wähler sagen Ja zum Haushalt, „auch wenn die 21 Millionen Euro wieder nicht verbaut werden können“, wie Fraktionssprecher Harald Würtenberger betont. Man werde wieder große Summen ins nächste Jahr „rüberschieben müssen“. Der FW-Sprecher verbindet seine Rede mit einem Dank an Ärzte und Pflegepersonal, das mehr denn je gefordert sei.

Claudia Hecht, SPD

Auch wenn man sich für 2021 „viel vorgenommen habe“, bleibt aus Sicht der SPD-Fraktion noch einiges zu tun. So die Erweiterung der Schule in Gurtweil, ein Mobilitätskonzept und Stellplätze für Fahrräder. Claudia Hecht kritisiert, dass 2021 nur zwei Haltestellen für Niederflurbusse umgebaut werden sollen und dass der Gehweg in Gurtweil nicht realisiert wird. Gut sei, dass die Stadt attraktiver für Touristen gemacht werde.

Harald Ebi, FPD

Die angespannte Personalsituation im Hochbauamt ist Fraktionssprecher Ebi ein Dorn im Auge, verbunden mit der Kritik an der Verwaltungsspitze: „Wir brauchen einen Mediator, der zusammenbringen soll, was nicht zusammenpasst.“ Der Rat sei darauf angewiesen, dass die Verwaltung mit ihren Mitarbeitern kompetent arbeite und umfassend, verständlich informiere. Nur so könne der Gemeinderat überwachen und Mängel anmahnen.

