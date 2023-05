Herr Sauer, wir interessieren uns für den Veganismus. Ist der Verzicht sinnvoll und berechtigt oder ist der Hype lediglich eine Modeerscheinung? Aus Ihrer Sicht als Internist – wie sehen Sie das: ist der vegane Lebensstil gesund?

Für eine ausreichende Ernährung benötigen wir tierische Produkte. Jedoch können viele Nährstoffe und Vitamine durch pflanzliche Produkte, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Bohnen als Eisenersatz ersetzt werden. Auch Rosenkohl für die Blutbindung ist wichtig, da der Körper selbst Vitamine, wie zum Beispiel das Vitamin B12, durch tierische Produkte aufnehmen kann.

Dann ist es für den menschlichen Körper nicht gefährlich, ohne tierische Produkte zu leben?

Ohne tierische Produkte zu leben, ist nicht lebensbedrohlich. Doch heißt das nicht, dass es auf Dauer keine Reaktionen vom Körper auf die mangelnden Nährstoffe gäbe. Bei Eisen- oder Vitamin B12-Mangel fühlen sich viele Menschen ständig müde, schlapp oder erleben ein lang anhaltendes Schwächegefühl.

Aber spricht aus Ihrer Sicht nicht auch einiges für die vegane Lebensweise? Wie sieht es denn mit unseren Wohlstandskrankheiten aus? Wir denken an Bluthochdruck und erhöhter Cholesterinspiegel: kann hier eine vegane Ernährung positiv entgegenwirken?

Eine vegane Ernährung ist sehr fettarm. Dadurch sinken dann auch die Blutfettwerte und der Cholesterinspiegel. Oft haben Leute, die die vegane Ernährung vorziehen, auch einen niedrigen BMI, wodurch das Risiko an Wohlstandskrankheiten zu erkranken, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck, deutlich sinkt. Im Durchschnitt achten Personen, die vegan leben, auch mehr darauf, was sie sonst noch zu sich nehmen. So trinken sie prozentual weniger Alkohol und rauchen auch weniger.

Was denken Sie, kann die vegane Lebensweise die Blutwerte verändern? Gibt es dafür Anhaltspunkte?

Nehmen wir einen Nährstoffverlust über Monate bis Jahre an, dann kann dies zu einer Blutarmut führen. Dies passiert jedoch nur, wenn man die entsprechenden Nährstoffe nicht einnimmt. Für Schwangere, Stillende, Babys oder Heranwachsende und Jugendliche ist der Verzicht bedenklich, da diese einen sehr stark erhöhten Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen haben. Im schlimmsten Fall kann es durch den Verzicht zu Wachstums- und Organschäden kommen. Wenn die eben aufgezählte Personengruppe aus ethischen Gründen dennoch vegan leben möchte, sollte ein Arzt regelmäßig die Blutwerte kontrollieren.