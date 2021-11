von Hans-Jörg Seilacher

„Meisterwerke der Klassik“, das weckt Assoziationen an vorweihnachtliche CD-Auslagen in den Geschäften und Erwartungen an einen Wohlfühlabend. Ganz gegensätzlich gestaltete sich indes die Darbietung des Quartetto Amabile in der Stadthalle Waldshut.

Beethovens „Egmont“-Ouvertüre in der Fassung für Klavier zu vier Händen versetzt das Werk an seinen kompositorischen Entstehungsort zurück. Erzählend-suggestiv wie auch wohlkoordiniert spannen Miku Arizono und Ryo Yamanishi die vielfältigen Motive, die Heranwachsen und Bedrängnis des niederländischen Grafen Egmont im Trauerspiel vorwegnehmen. Unmissverständlich die himmelsstürmenden Schlussläufe. Führen, ohne zu dominieren: Miku Arizono exerziert das vor und hält den Freiheitspathos so von Egozentrik fern.

Auch in Mozarts Sonate für Klavier und Violine in e-Moll war sie bedacht, dem schlanken Ton des rumänischen Geigers Sabin Laviniu Penea zu entsprechen. Das Werk ist in Anlage und Grundstimmung ein absolutes Solitär in Mozarts Schaffen. Die Interpreten näherten sich der spröden Thematik, sparsam spielerisch unterlegt, mit kultiviertem, nüchternem Ansatz. Will man in Mozart einen Vorboten der Romantik sehen, dann sicher am ehesten in seinem Bestreben und der Fähigkeit, Unaussprechliches so in Töne zu fassen, dass „letzte Aussagen“ getroffen werden. Ein angemessener Konzert-Kontext für dieses Werk ist vielleicht nicht denkbar.

Das Publikum lernte nun die österreichische Cellistin Judith Wagner kennen – und quasi auch Ryo Yamanishi, durchläuft dieser doch genau wie Sabin Penea mit dem ersten Ton von Schuberts Klaviertrio in Es-Dur eine wahre Metamorphose. Die drei agieren auf höchstem technischen und energetischen Niveau. „Männliche Entschlusskraft“ (Robert Schuhmann) gibt dem ersten Satz das Gepräge, die aber zuletzt von einer (weiblichen?) Piano-Fußnote gekontert wird. Der zweite Satz, Andante con moto, ist scheinbar nicht von dieser Welt. Das schwedische Volkslied, dem das Hauptthema entnommen ist, wäre auch in schlichtem Gewand schön. Von Judith Wagner aber Ton für Ton gestaltet, läutert es den schlimmsten Misanthropen. Da lässt auch Ryo Yamanishi das Klavier engelsgleich singen und macht sich im darauffolgenden Scherzando unvermittelt schelmisch-lakonisch bemerkbar. Dass die Virtuosen sich gegenseitig permanent inspirieren, wird den elektrisierten Zuhörern spätestens bewusst, als Geige und Cello inmitten von Spiccato-Wirbeln Akzente und klangliche Nuancen setzen. Ein phänomenaler Abend.