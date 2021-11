von Ursula Freudig

Ein Besuch im Secondhand-Kaufhaus PVD in Tiengen lohnt sich am Samstag, 20. November, doppelt: Besucher erwartet ein Tag der offenen Tür und die offizielle Eröffnung des neuen Elektro-Reparatur-Cafés „Carel“. Durch alle Abteilungen, zum Beispiel die Schreinerei, die Fahrradwerkstatt und die Elektro-Recycling-Abteilung, finden Führungen statt. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Termin und Betrieb Tag der offenen Tür Am Samstag, 20. November, von 9 Uhr bis 15 Uhr lädt das PVD (Produktion, Vertrieb, Dienstleistungen)-Secondhand-Kaufhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße 2 in Tiengen zum Tag der offenen Tür ein mit offizieller Eröffnung des Reparatur-Cafés. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln. Das PVD-Secondhand-Kaufhaus Das PVD-Secondhand-Kaufhaus ist ein Zweckbetrieb des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. Es beschäftigt und qualifiziert Langzeitarbeitslose und arbeitet dabei eng mit dem Jobcenter des Landkreises Waldshut zusammen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, und Samstag, 9 bis 13 Uhr. Weitere Infos: www.pvd-agj.de

Das neue Elektro-Reparatur-Café konnte dank der großzügigen Unterstützung der Glücksspirale eingerichtet werden. Wer defekte Elektro-Kleingeräte wie Bügeleisen, Lampen, Mixer, Radios, Computer oder Plattenspieler reparieren lassen will, hat jetzt eine neue, unkomplizierte und günstige Anlaufstelle. Kunden können bei einer Tasse Kaffee warten, bis Michael Dorenkamp, ein erfahrener PVD-Mitarbeiter, getestet hat, ob das mitgebrachte Elektro-Kleingerät überhaupt repariert werden kann und die Reparatur in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht. Wenn ja, erledigt er die Aufgabe in der Regel sofort.

„Das Reparatur-Café ist ein Beitrag zur Müllvermeidung, ermöglicht auch Personen mit geringem Einkommen, ihre Geräte instandsetzen zu lassen und es ist ein Treffpunkt für Austausch und Geselligkeit“, sagt PVD-Leiter Wolfgang Frech. | Bild: Ursula Freudig

Die Reparaturkosten betragen im Schnitt zwischen 2 und 10 Euro. Ist die Reparatur zeitlich und finanziell etwas aufwendiger, wird dies zuvor mit dem Kunden abgesprochen. Einmal im Monat, an einem Samstag, soll zusätzlich in Info-Veranstaltungen Interessierten gezeigt werden, wie sie selbst leichte Reparaturen durchführen können.

Das neue Angebot: Ein Blick auf das neue PVD-Elektro-Reparatur-Café, das von Michael Dorenkamp (links) betreut wird, neben ihm Michael Bauhofer, der das Café gebaut hat. | Bild: Ursula Freudig

Für das Café waren umfassende bauliche Maßnahmen nötig. In die Hand genommen und ausgeführt hat sie der PVD-Mitarbeiter Michael Bauhofer. Wolfgang Frech, Leiter der PVD, fasst die Funktionen des Cafés so zusammen: „Es ist ein Beitrag zur Müllvermeidung, ermöglicht auch Personen mit geringem Einkommen, ihre Geräte instandsetzen zu lassen und es ist ein Treffpunkt für Austausch und Geselligkeit.“ Das Café erfüllt auch eine soziale Funktion. Es grenzt an die Verkaufsflächen, die mit ihren vielseitigen Angeboten eine wahre Fundgrube für den kleinen Geldbeutel sind.

Die Waren: Das PVD-Secondhand-Kaufhaus in Tiengen ist eine wahre Fundgrube, hinten das Reparatur-Café. | Bild: Ursula Freudig

Vieles was in den PVD-Räumen zu finden ist, stammt aus Haushaltsauflösungen und wurde, wenn nötig, von PVD- Mitarbeitern fachmännisch hergerichtet. Das heißt, sollte ein Elektro-Kleingerät mal nicht im Café zu reparieren sein, findet sich mit großer Wahrscheinlichkeit gleich nebenan ein kostengünstiger Ersatz.