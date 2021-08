von Susanne Schleinzer-Bilal

Gut gefüllt war das Zirkuszelt bei der Premiere des Moskauer Zirkus, der in Waldshut gastierte. Die Zuschauer der Premiere erwartete ein Programm mit Artisten auf hohem Niveau. Mutige Besucher durften vor der Vorstellung hautnah Kontakt aufnehmen mit einer zwei Meter langen ungiftigen Baby-Riesenschlange. Wenn sie ausgewachsen ist, erreicht sie die stolze Länge von acht Metern.

Das Clown-Duo Red and Blue regte zum Lachen an. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Für ausgelassene Stimmung sorgte das Clown-Duo Red and Blue, das die Kinder mit einem Seifenblasenregen begeisterte und zwischen den einzelnen Nummern mit seinen lustigen Slapstick-Einlagen zum Lachen anregte. Spektakulär war die Akrobatik auf einem Seil, so dünn wie eine Zigarette, wie es hieß, auf dem der Artist einen Salto rückwärts ausführte und durch einen brennenden Reifen sprang. Die Akrobatik nahm verdientermaßen einen großen Platz in der Show ein. Bei der Luftakrobatik am Seil schwangen sich die Artisten fast bis zur Zirkuskuppel empor und schwebten und drehten sich scheinbar schwerelos in der Luft.

Akrobatik im Ring präsentierte diese Artistin. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Hier hervorzuheben ist die erst 14-jährige Artistin, die sich hoch oben am Seil drehte. Die Artistik im Ring war gleich zweimal vertreten. Einmal hoch oben, einmal am Boden, ein echter Augenschmaus. Auch das Damen-Duo, das blitzschnell mit Bällen und Tüchern jonglierte, zog die Zuschauer in seinen Bann. Atemberaubend war die Artisten-Familie, die auf dem Trampolin unter anderem mit einem Salto mortale brillierte.

Sie jonglierten mit Bällen und Tüchern, das Artistenduo, hier eine von den Beiden. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Viel Beifall erntete auch die Papageien-Nummer, bei der sich Aras, ein Kakadu und ein Sittich in die Lüfte erhoben oder um eine Stange drehten. Den Atem hielten die Zuschauer an bei der Raubtiernummer mit den drei bengalischen Tigern. Die Raubkatzen balancierten über eine Stange und sprangen einer über den anderen hinüber. Die Zeit verging wie im Flug und die begeisterten Zuschauer sparten nicht mit Beifall und Bravo-Rufen.