von Ursula Freudig

„Mittelalter macht“ der gebürtige Tiengener in seiner Werkstatt in der Weihergasse. Wer sie betritt, wird um Jahrhunderte zurückversetzt, so dunkel und urig wirkt sie. Hier sägt, schneidet, schleift, schnitzt und klebt der Jubilar, um Dinge aus dem Mittelalter nachzubilden.

Aus Bauschaum und Holz: Dieses Modell von Wolfgang Buri zeigt Tiengen um 1150. | Bild: Ursula Freudig

Dies wird aller Voraussicht auch an seinem heutigen 70. Geburtstag so sein. Oder er wird wie schon seit einiger Zeit, seinem Vermieter beim Hausumbau helfen. Wolfgang Buri ist in keine familiären Verhältnisse eingebunden und abgesehen davon, würde Corona auch Feiern nicht zulassen.

Tief verbunden mit Zeitalter

Für den Jubilar ist das Mittelalter mehr als ein Hobby, es ist seine Welt. Wolfgang Buri fühlt sich nach eigener Aussage, tief verbunden mit der lebendigen, farbigen und auch düsteren Welt jener Zeit. Nicht weniger tief ist seine Verbindung zu Tiengen. Bis auf wenige Jahre hat Buri immer im „Städtle“ gelebt und kann sich keinen anderen Wohnort vorstellen. Und Tiengen seinerseits würde ohne ihn ein kleines Stückchen weniger bunt sein. Jeder alteingesessene Tiengener kennt ihn, weil er seit vielen Jahren auch öffentlich auftritt. Dies, wie sollte es anders sein, in voller Mittelalter-Montur.

Kleidung nach Landsknechtart

Beim Schwyzertagsumzug zum Beispiel, läuft Wolfgang Buri in der Regel immer vorneweg. Mit Stolz und Würde trägt er dabei Kleidung nach Landsknechtart und führt verschiedene Waffen wie Hellebarde, Messer und Morgenstern mit sich. Weiterhin begleitet er Hubert Baumgartner bei seinen Nachtführungen durch Tiengen und wirkt bei Mittelaltermärkten in der Umgebung mit.

Dass der Jubilar dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie auf all dies verzichten musste, ist ihm nicht leicht gefallen. Was ihm bleibt, ist seine Arbeit in seiner Werkstatt: Ein aus Holz geschnitztes Messer wie es einst der berühmte Bauernführer von Bulgenbach auf Abbildungen trägt, hat er gerade fertig gestellt. Ein Brieföffner nach dem Vorbild eines Hirschfängers, verschiedene mittelalterliche Hausschilder und als kurzer Abstecher in die Gegenwart, ein Vogelhäuschen, sind in letzter Zeit entstanden.

Arbeit hält ihn jung: Wolfgang Buri in seiner Werkstatt in der Tiengener Weihergasse, er feiert am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag. | Bild: Ursula Freudig

Etliche Burgen aus der Umgebung und das alte Tiengen mit dem Storchenturm – in Modellen hat Wolfgang Buri sie alle „verewigt“. Die Arbeit hält ihn jung und fit und zur Sicherheit hat er noch ein zusätzliches Rezept parat: „Immer ein Witz auf den Lippen, dann wird man 100.“