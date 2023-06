Bei der geplanten Dachsanierung am Erweiterungsbau des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen kommt es zu unvorhergesehenen Komplikationen mit Auswirkungen auf die Kosten. Hochbauamtsleiterin Carmen Urban informierte in den jüngsten Sitzungen die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses sowie des Gemeinderats darüber, dass der Glasaufbau des Erweiterungsbaus in deutlich schlechterem Zustand sei als zunächst angenommen.

„Wir haben ein Problem“, sagte der mit der Sanierung beauftragte Waldshuter Architekt Henning Musahl im Ausschuss. Das Süddach des Gebäudes schließe an den Glasaufbau an. Diese Verbindung sei undicht, und es komme immer wieder zu Wassereinbrüchen.

Marke Eigenbau des damaligen Architekten

„Wir kriegen es dicht, aber nicht mit der jetzigen Konstruktion“, erklärte Musahl dem Gremium. Denn der Übergang zwischen den zwei Bauteilen sei „schwierig zu machen“. Es handele sich um eine „Marke Eigenbau“ des damaligen Architekten.

Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung vor, im Zuge der Dachsanierung lediglich eine Verschattung am bestehenden Glasaufbau anzubringen. „Wir dachten daran, ein paar neue Fugen zu ziehen, aber damit ist es nicht getan“, erklärte Carmen Urban im Gemeinderat. Die Verschattung sei dringend notwendig. Das Glasdach liegt über einem Korridor. Wenn die Sonne anhaltend scheint, wird es darunter sehr heiß.

„Wir können es uns nicht mehr leisten, dass sich unsere Gebäude so aufheizen“, hatte die Grünen-Stadträtin Claudia Linke mit Blick auf den Klimawandel zuvor im Bau- und Umweltausschuss gesagt. Sie schlug vor, Alternativen für den Glasaufbau zu prüfen.

Carmen Urban reagierte mit den Worten: „Wäre es ein Neubau, bin ich sofort bei Ihnen. Im Bestand ist das aber schwierig.“ Worin genau das Problem liegt, das Glasdach zu ersetzen, erklärte Holger Hasse von der Firma Steybe Controlling aus Kirchzarten später im Gemeinderat.

Verstoß gegen das Urheberrecht

„Wir können nicht einfach das Glasdach abbauen und etwas anderes darauf setzen“, betonte Hasse. Bei einem Eingriff in das Erscheinungsbild des Gebäudes „verstoßen wir gegen das Urheberrecht“. Bisher sei es nicht gelungen, mit den ursprünglichen Architekten Kontakt aufzunehmen und dadurch die Urheberfrage zu klären.

Das Gebäude Das Hauptgebäude des Klettgau-Gymnasiums Tiengen wurde Ende der 1960er Jahren gebaut. Es handelt sich dabei um einen für jene Zeit typischen Betonbau im Architekturstil des sogenannten Brutalismus, der ab 1950 zunehmend angewendet wurde. Der Ausdruck leitet sich vom französischen „Béton brut“ ab, übersetzt roher Beton, also Sichtbeton. Auf Putz und Farbe wurde verzichtet. Seit 2017 wird das Hauptgebäude saniert. Zudem stehen Baumaßnahmen im Erweiterungsbau und im Pavillon, dem dritten Schulgebäude, auf dem Plan.

Eine weitere Schwierigkeit bestehe darin, dass der Glasaufbau zu filigran ist, um direkt darauf eine Verschattung anzubringen. „Es müsste eine Stahlkonstruktion darum gebaut werden“, sagte Hasse. Doch sollten die Wassereinbrüche in den kommenden Jahren zunehmen, müsste der Überbau, der etwa eine halbe Million Euro kosten würde, wieder entfernt werden, um den Glasaufbau zu erneuern.

Drei Varianten für Erneuerung

Sowohl die Verwaltung als auch Holger Hasse empfahlen dem Gemeinderat, alles komplett zu machen. „Insgesamt wäre das der einfachere und günstigere Weg“, erklärte der Projektsteuerer. Henning Musahl hat mit seinem Büro in Abstimmung mit der Bauverwaltung für die Erneuerung drei Varianten mit Kosten zwischen 3,1 und 3,6 Millionen Euro erstellt.

Wenn nur die ursprünglich geplante Dachsanierung umgesetzt wird und eine Photovoltaikanlage berücksichtigt wird, würden laut Stadtverwaltung Kosten von gut einer Million Euro anfallen. Wie Carmen Urban informierte, besteht seit 1. Januar 2023 die Pflicht, bei Dachsanierungen eine Photovoltaikanlage zu errichten.

Kleine oder große Lösung

Der Gemeinderat hatte deshalb die Wahl: „Für die kleine Lösung, oder macht man es gleich groß“, wie es Philipp Frank ausdrückte. Der Oberbürgermeister sprach von einem Zeitdruck, da für die geänderten Pläne ein neuer Förderantrag bis Oktober 2023 gestellt werden müsste.

Die große Lösung kam bei Harald Würtenberger, Fraktionssprecher der Freien Wähler, nicht gut an. Er bat die Verwaltung, nach weiteren Alternativen zu schauen. „Die 3,6 Millionen Euro müssen wir den Bürgern verkaufen. Da habe ich Bedenken“, erklärte er. Dieter Flügel (SPD) sagte: „Ich sehe die Dringlichkeit, dass wir es in einem Rutsch machen.“ Ähnlich äußerten sich Waldemar Werner (CDU) und Petra Thyen (Grüne).

Mit drei Gegenstimmen und bei drei Enthaltungen sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich für die große Lösung und die Erneuerung des Glasaufbaus am Klettgau-Gymnasium aus.