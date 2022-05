von Ursula Freudig

Sie sind voller Vorfreude und werden alles geben: Die 14 Mitglieder des Jugendorchesters JOW Wutöschingen werden mit Blasmusik das kommende Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen bereichern. Die Mitglieder sind kaum älter als zwölf Jahre. Erst seit September des vergangenen Jahres spielen sie zusammen, haben aber längst die Freude am gemeinsamen Musizieren entdeckt und sind auch entsprechend motiviert. Unter der Leitung von Yvonne Würth haben sie auch schon Auftritte gemeistert wie Anfang des Jahres beim Stühlinger Frühling und, erst kürzlich, beim Bezirksmusikfest in Schwerzen.

Termin Das Kinder-für-Kinder-Konzert ist am Dienstag, 17. Mai, um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Tiengen. Mitwirkende sind das Jugendorchester JOW Wutöschingen, die Solisten Eloise Ueber (KGT) sowie Jan Jehle und Nils Rebholz (KGT/Musikschule Südschwarzwald), der Kinder- und Jugendchor Soleil aus Lauchringen und der Liedermacher Aljosha Konter als Stargast. Veranstalter ist der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen (www.waldshut-tiengen.kiwanis.de). Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte für Kinder vor Ort in Not.

Beim beliebten Kiwanis-Kinder-für-Kinder-Konzert in der katholischen Pfarrkirche in Tiengen ist das JOW das erste Mal dabei. „Sie sind schon sehr gespannt auf den Auftritt“, sagt Yvonne Würth. Die Jungmusiker werden mit „Die Ritterburg“ auch ihr Lieblingsstück spielen. Ein Stück, das nach Würths Aussage mit unerwarteten Effekten überrascht. Seit 2013 leitet sie das JOW, das ein Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine Degernau, Horheim, Schwerzen und Wutöschingen ist. Nach ein bis zwei Jahren Instrumentalunterricht kommen die jungen Blasmusiker im JOW zusammen, um Erfahrungen zu sammeln, als Nachwuchsorchester aufzutreten und Spaß zu haben, auch bei Angeboten zur Freizeitgestaltung wie Ausflügen.

Nach zwei bis drei Jahren JOW wechseln die Jungmusiker dann bestens vorbereitet in die Blasorchester der Musikvereine ihrer jeweiligen Heimatgemeinde. Für die beteiligten Musikvereine hat sich diese Zusammenarbeit seit vielen Jahren bewährt. Jetzt hoffen alle, dass beim Kinder-für-Kinder-Konzert alle gesund sind und auftreten können. Bislang gab es nach Aussage von Yvonne Würth immer wieder Ausfälle, weil Kinder Corona-positiv getestet wurden.