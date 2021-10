von Ursula Freudig

Tiengens malerischen Flair im Lichterglanz und Shows des Zirkus Zebrasco erleben sowie Einkaufen bis 22 Uhr – in der zweiten Runde von „Tiengen leuchtet“ ist am Freitag einiges geboten. „Wir freuen uns, dass wir wieder was veranstalten dürfen, die Leute Spaß haben und beim Bummeln die Schönheiten des Städtle und seine Einkaufsmöglichkeiten genießen können“, so Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter).

Kurt Reckermann und Nikola Kögel (Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen) freuen sich, am Freitag Besuchern bei „Tiengen leuchtet“ besondere Angebote machen zu können. | Bild: Ursula Freudig

Die Fußgängerzone wird dank moderner Lichttechnik der Firma HVT Hochrhein in einer stimmungsvollen Atmosphäre erstrahlen. Fackeln entlang und besondere Lichteffekte auf der Schlossmauer stehen im oberen Teil der Fußgängerzone im Mittelpunkt. Ebenso beim Löwendenkmal vier Aufführungen des Zirkus Zebrasco im Stundentakt, die erste ist um 18.30 Uhr, die letzte um 21.30 Uhr. Die Mitglieder werden mit akrobatischem Können und einer Licht- und Feuershow beeindrucken und unterhalten.

Im unteren Teil der Fußgängerzone wird das Bummeln unter den Luftart- Kunstwerken seinen ganzen Zauber entfalten. Die bunten Gewebebahnen werden besonders angestrahlt sein, so dass unter ihnen der Abendhimmel ein einziges, intensiv leuchtendes Farbenmeer sein wird. Dieses Kunstprojekt ist nicht mehr lange zu erleben, im Laufe des Monats werden die Kunstbahnen abgebaut.

Diese Corona-Regeln gelten Es gelten die üblichen Corona-Regeln. In den Geschäften ist Maskenpflicht, ebenso für die Zuschauer der Zirkus-Aufführungen. Im Unterschied zu „Tiengen leuchtet“ vom Vorjahr, kann dieses Mal aus organisatorischen Gründen die Peter Thumb Kirche nicht geöffnet sein und im Kerzenlicht erstrahlen. „Tiengen leuchtet“ ist aus dem Licht- und Feuerabend entstanden, der im Zuge von Corona nicht mehr wie gewohnt möglich war.

Die Geschäfte locken am Freitag teilweise mit besonderen Aktionen. Einige kulinarische Stände „to go“, beispielsweise von den Schlosshexen, vervollständigen das Angebot. Zum Abschluss wird die Aktionsgemeinschaft über dem Schlossgarten ein kleines Feuerwerk entzünden.