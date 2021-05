von Von Werner Huff

Wenn sich der Rettungshelikopter beim Anflug auf das Waldshuter Spital zwischen drei Häusern nach unten schraubt, sieht das durchaus spektakulär aus. Dabei ist der Anflug auf die vor fast drei Jahren erweiterte und seither offiziell anerkannte Landeplattform Alltagsroutine für die Piloten. Was ihnen jedoch den Puls nach oben treiben konnte, war das als „schmales Handtuch“ geltende alte Aufsetzfeld.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Es entstand 1986 nach dem Abriss des alten Klinik-Ostbaus mit bis zu Zwölfbett-Zimmern. Jetzt mussten die damals noch selten eingesetzten Helis nicht mehr auf dem Chilbiplatz landen. Doch die Freude über den Landeplatz direkt vor der Klinik währte nur kurz – laut Regierungs-präsidium erfüllte er nicht die Flugsicherheitsrichtlinien. Und als der Spitalfonds als damaliger Betreiber des Krankenhauses den geforderten Bau einer größeren Anlage immer wieder hinauszögerte, platzte dem Regierungspräsidium der Kragen.

Waldshut-Tiengen Stärkung des Wirtschaftsstandorts: Kalaidos Fachhochschule will Studiengänge in der Stadt Waldshut-Tiengen einrichten Das könnte Sie auch interessieren

Es untersagte im September 1995 den Flugbetrieb, die Helis wurden eineinhalb Jahre lang wieder auf den Chilbiplatz umgeleitet. Wogegen der damalige OB Martin Albers als Vorsitzender des Spitalfonds im Mai 1996 klagte – und vor dem Verwaltungsgericht Recht bekam. Im Mai 1997 wurde das Urteil veröffentlicht. Tenor: Das Anfliegen des Platzes ist nicht so riskant, als dass man für Rettungsflüge darauf verzichten müsste. In der Urteilsbegründung wies das Gericht darauf hin, „dass offensichtlich seit Einrichtung des Landeplatzes 1986 keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Probleme im An- und Abflugverkehr aufgetreten sind“. Das Regierungspräsidium entschied salomonisch, keine Berufung einzulegen und den Landeplatz zu dulden.

Waldshut Hubschrauberlandeplatz am Waldshuter Krankenhaus kann nach dreimonatiger Sanierung wieder angeflogen werden Das könnte Sie auch interessieren

Was sich ab 2016 durch neue gesetzliche Anforderungen an Landeplätze nicht mehr lange durchhalten ließ. Das jetzt vom Landkreis betriebene Krankenhaus gab im Juni 2018 die Modernisierung des Landeplatzes in Auftrag. Schon drei Monate später konnte die jetzt viermal größere Landeplattform in Betrieb gehen, ausgestattet mit einer Bodenheizung gegen Eisbildung und moderner Beleuchtungs- und Signaltechnik. Jetzt gehört die Plattform zu den 300 nach der Luftverkehrsordnung genehmigten Landeplätzen in Deutschland.