von Ursula Freudig

Es gibt Spenden, hinter denen stehen außergewöhnliche Geschichten. Eine solche Spende ist kürzlich an den Förderverein des kommenden Hospizes in Tiengen gegangen. Es handelt sich um 1000 Euro im Zuge der Auflösung einer Klassenkasse. Anlässlich ihres 90. Geburtstags haben ehemalige Schüler der Tiengener Johann-Peter-Hebel-Schule dies beschlossen. Sie gehören zum Jahrgang 1930/31, der von 1937 bis 1945 diese Schule besuchte.

Paul Böhler ist einer von ihnen. Der gebürtige Häuserner wohnt seit seinem fünften Lebensjahr in Tiengen. „Wir waren eine verschworene Gemeinschaft und haben über die Jahre versucht, Kontakt zueinander zu halten“, sagt er über seine Klasse. Dem Lauf der Zeit geschuldet, wurden es immer weniger. Kaum 20 der damals auf zwei Klassen aufgeteilten rund 80 Schüler seines Jahrgangs sind noch am Leben. „Man macht sich in unserem Alter automatisch Gedanken, wie es einmal mit uns zu Ende geht, wir waren uns schnell einig, dass wir mit dem Geld das kommende Hospiz unterstützen“, erklärt Paul Böhler.

Er weiß aus Erfahrung, wie wichtig eine gute Begleitung von Menschen ist, die – wie er sagt – nicht mehr können oder wollen. Die 1000 Euro sind bereits auf dem Konto des Fördervereins Hospiz für den Landkreis Waldshut. „Wir sind sehr dankbar für diese besondere Spende und haben uns sehr gefreut“, sagte Dietmar Wieland, Vorsitzender des Fördervereins.

Die Fünf-Prozent-Vorgabe Die Kosten der Sterbebegleitung in Hospizen werden von den Kranken- und Pflegekassen nicht vollständig übernommen. Fünf Prozent müssen die Hospize aufbringen. Vor dem neuen Hospiz- und Palliativgesetz von Ende 2015 waren es sogar zehn Prozent. Das heißt, Hospize sind auf Unterstützung, sprich Spenden, angewiesen. Deshalb werden in der Regel Fördervereine gegründet. Laut Bundesgesundheitsministerium soll mit dem Eigenanteil „der Charakter des vom bürgerschaftlichen Ehrenamt getragenen Hospizbewegung erhalten bleiben.“

Rund 140 Mitglieder zählt der Förderverein mittlerweile. Neben Privatpersonen sind auch Einrichtungen und so gut wie alle Kommunen des Landkreises Mitglied. Mit etwas Glück ist laut Wieland noch dieses Jahr der Spatenstich. Das Hospiz wird neben dem „Haus am Vitibuck“ in der Bahnhofstraße 8 gebaut. Acht bis zehn Plätze soll es haben. In dem Gebäude soll zusätzlich eine Tagespflegeeinrichtung und eine palliative Arztpraxis entstehen. Wie das „Haus am Vitibuck“ wird das Hospiz von der Diakonischen Dienste Hochrhein gGmbH betrieben werden.