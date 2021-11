von Manfred Dinort

Die Akteure des Fatalen Seniorentheaters stehen wieder in den Startlöchern. Sie haben unter der Leitung von Rita Maier ein neues Stück einstudiert und proben seit Wochen im Gemeinschaftshaus Schmitzingen. „Stadtgeflüster – Aktuelles am Puls der Zeit“ heißt das Stück, ein Krimi, der sich um Politik, Liebe und krumme Machenschaften dreht, ein Stück um falsche Behauptungen und schräge Realitäten.

Die Termine Insgesamt sind vier Aufführungen geplant: Samstag, 13. November, im Gemeinschaftshaus Schmitzingen; Samstag, 20. November, in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut; Samstag, 27. November, im „Purpur“ in Horheim und Samstag, 11. Dezember, im Schlosskeller in Tiengen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt 8 Euro, für den Einlass gilt die 3-G-Regel, eventuell auch die 2-G-Regel, je nach Corona-Stufe.

Die einzelnen Sequenzen heißen: War es Unfall oder Mord – Otto und seine Liebschaften – Reporterin deckt auf – Bergtrasse oder Basistunnel – Die Bürgermeisterin zieht die Fäden – Trude weiß alles. Regie führt Rita Maier, Regieassistentin ist Irmgard Deichel. Die Akteure, die teils seit Jahren dabei sind: Walter Rüttimann (diesmal als der Liebhaber Otto), Maryanne Prager Sinn (als Aurora, die Reisende), Iris Waffenschmidt (als Reporterin Frau Schanetzki), Marlis Biema (als Putzfrau) und Irmgard Deichel (Regieassistenz).

Eigenes Stück

Auch Rita Maier spielt wieder mit, als Bürgermeisterin Frau Schröter. „Wir haben das Stück selbst geschrieben“, erklärt die Regisseurin, „damit sind wir eine Stufe weiter in unseren Wunsch gekommen, uns über das Theater darzustellen und auszudrücken.“ In einer Szene behauptet der Liebhaber Otto, alles im Griff zu haben: „Ich bin doch dein Licht in der Dunkelheit“, verkündet er. Aber am Ende zweifeln doch alle seine Fähigkeiten an und suchen Trost und Rat bei der Bürgermeisterin. Geplant sind vier Aufführungen, die erste am Samstag, 13. November, 18.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus Schmitzingen.

Die Gruppe

Das Fatale Seniorentheater gibt es seit 2010. Die Mitglieder des Teams kommen aus Waldshut und Umgebung. Leiterin ist Rita Maier aus Schmitzingen. Von Beruf ist sie Erzieherin, daneben hat sie eine Ausbildung als Theaterpädagogin absolviert. Vor zwei Jahren wurde das tiefgründige Stück „Märchenfiguren klagen an“ aufgeführt. Dabei zogen in bunter Folge Märchenfiguren am Publikum vorbei, um sich in einem Anwaltsbüro über das Unrecht zu beklagen, das ihnen zugefügt wurde. Der Anwalt, der gerade dabei ist, an einem „Tischlein deck dich“ sein Frühstück einzunehmen, weiß bald nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.

Märchenfiguren klagen an

Klar, dass Hänsel und Gretel einen Grund hatten, ihre Stiefmutter anzuklagen, die sie mit böser Absicht allein im Wald zurückgelassen hatte. Oder die Fischersfrau, die ihre Scheidung einreichen wollte, mit der Begründung „er hockt die ganze Zeit draußen am Meer und ich kann zu Hause alle Arbeit alleine machen.“ Umgekehrt beklagt sich die Hexe: „Ich habe mir ein umweltfreundliches Häuschen im Wald gebaut und es für meine Altersvorsorge mit Lebkuchen verkleidet.“ Da seien plötzlich zwei Gören gekommen und hätten sich an ihren Vorräten vergriffen.