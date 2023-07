Zum 31. Mal findet am Wochenende, 21. und 22. Juli, das Jazzfest „Tiengener Sommer“ in der Innenstadt statt. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen hat hierfür 14 Bands organisiert, die am Freitag und Samstag von 18 bis 24 Uhr auftreten. Das „lauschige Sommerevent“, wie es Geschäftsführerin Nikola Kögel bezeichnet, findet bei jeder Witterung statt.

100 Musiker aus sechs Ländern unterhalten die Besucher beim 31. Tiengener Sommer. | Bild: Ursula Freudig

Der Veranstaltung vorausgegangen ist „eine sehr lange und akribische Suche“ beliebter Bands sowie die Auswahl von Bandanfragen, berichtet Nikola Kögel. Die Hauptorganisation liegt in den Händen von Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft.

Tiengener Sommer Der Tiengener Sommer bezeichnet das alljährliche Jazzfest in der Tiengener Altstadt. Die erste Veranstaltung fand 1991 statt. Seither ist das Fest über die Stadtgrenzen hinaus gewachsen. Mittlerweile beschränkt sich der Musikstil nicht mehr ausschließlich auf Jazz, sondern hat sich auf Blues, Soul und Boogie-Woogie erweitert. Gleiches gilt für die Künstler. Auch sie stammen nicht mehr nur aus der Umgebung oder aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland. Wegen der vorteilhaften mitteleuropäischen Lage und der langen Konstanz der Veranstaltung, ermöglichen die internationalen Musiker ihren Auftritt meist in ihre Europatourneen, erläutert Nikola Kögel.

In der Tiengener Altstadt sind vier Bühnen aufgebaut (beim Löwendenkmal, beim Treppenabgang zum Storchenturm, am Rathaus und beim Marienbrunnen). Rund 100 Musiker aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, England, Frankreich und den USA sorgen laut Veranstalter „für stimmungsvolle und hochklassige Jazz-Musik“. Das Spektrum umfasst Dixie- und Bigband-Sound, New Orleans Jazz, Boogie-Woogie, Zydeco, Blues und Soul.

Das Programm am Freitag

Das Jazzfest beginnt am Freitag, 18 Uhr, mit dem Auftritt der Bigband des Verbandsjugendorchesters Hochrhein (Bühne Weihergasse) und den Jazzburger aus Zürich (Rathaus). Weitere Auftritte haben YV‘s Bluesband, The Sazerac Swingers aus den USA mit Fredy Omar, Steppin Stompers Dixieland aus dem Baselbiet, The Soul Refrigerators mit Bernarda B. aus der Region und Jan Luley mit Brenda Boykin aus den USA.

Das Programm am Samstag

Am Samstag unterhalten die Big-Band der Musikschule Südschwarzwald, The Piccadilly Six Jazzband aus England, die Jazzeral Jazzband aus der Schweiz, die Paris Washboard Band aus Frankreich, das Frank Muschalle Trio aus Deutschland, Christoph Steinbach feat. Pete York aus Österreich und das Soulflip Orchestra aus der Schweiz.

Das Jazzfest in Tiengen zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher ins Städtle. | Bild: Ursula Freudig

Der Eintritt zum Jazzfest ist frei. Die Besucher können die Veranstaltung mit dem Erwerb einer Jazzfest-Plakette für 8 Euro unterstützen. Sie gilt als Sammelaccessoire und kann gleichzeitig für An- und Abreise mit Bus und Bahn an beiden Tagen genutzt werden.

Die Plakette gibt es vor dem Jazzfest in den Tiengener Geschäften, bei der Tourist-Info Waldshut, beim Bürgerservice in Tiengen, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, bei der Geschäftsstelle des WTV in Waldshut sowie am Jazzfest an zwei Ständen. Durch die Nutzung des ÖPNV und durch die Vermeidung von Einweggeschirr an Verpflegungsständen, soll eine klimafreundliche Veranstaltung mit entspanntem Ambiente gestaltet werden.

Die Organisatorin Nikola Kögel berichtet über einen „sehr guten Ruf“ des Festes und erwartet, wie auch in den vergangenen Jahren, ein zahlreiches Publikum. Nicht nur Jazzfans, sondern auch andere Zielgruppen werden die Tiengener Kulturveranstaltung besuchen. Die Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft spricht von einem „absolut friedlichem Familienfest für alle Altersgruppen“, das mit seinem Charme „total gut nach Tiengen passt“.