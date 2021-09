von Manfred Dinort waldshut.redaktion@suedkurier.de

Ein vielseitiges Programm mit Vorträgen, Studienfahrten und Kursen bietet das Katholische Bildungswerk Waldkirch für die Herbst- und Wintermonate 2021/22 an. Mit Ausnahme der Sprachkurse finden alle Veranstaltungen im Waldkircher Pfarrzentrum statt. Die Sprachkurse werden im Seitentrakt der Remetschwieler Halle durchgeführt.

Sechs Tage dauert eine Studienreise, die über Dresden, Meißen und Pillnitz ins Elbsandsteingebirge führt. Termin: 11. bis 16. Oktober 2021. Im Frühjahr 2022 geht es unter der Leitung des Kapuziner-Bruders Niklaus Kuster auf eine Pilgerreise „Auf den Spuren von Martin Luther, Philipp Melanchthon und der Heiligen Elisabeth von Thüringen“. Die Stationen sind Eisenach, Wartburg, Kreuzburg, Schmalkalden, Marburg, Mühlhausen, Eisleben, Wittenberg, und Worms. Im Oktober 2022 ist eine sechstägige Studienreise nach Belgien geplant, Stationen sind Brüssel, Brügge und Antwerpen. Zum Programm gehören auch Grachtenfahrten und der Besuch des Europarates. Im September 2022 findet eine Pilgerwanderung durch die Schweiz statt, die von Fischingen über Rapperswil nach Maria Einsiedeln führt (Leitung Niklaus Kuster, Olten). Vorträge: Um die Vorsorge-Vollmacht und den Digitalen Nachlass geht es in zwei Vorträgen am Mittwoch 27. Oktober, 14 und 20 Uhr. Referenten sind Petra Rambach und Martin Müller vom Ordinariat Freiburg. Der Vortrag am Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, befasst sich mit Dietrich Bonhoeffer und den Kirchen im 2. Weltkrieg. Der Vortragsabend begleitet den evangelischen Märtyrer von seiner Kindheit in Breslau über sein Wirken in Spanien und seine Studien in den USA bis hin zum Drama des Nationalsozialismus. Referent ist Kapuzinerbruder Dr. Niklaus Kuster. Das Geheimnis der Ikonen ist Thema des dritten Vortrags am 5. Dezember, 19 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung findet eine kleine Ausstellung mit Ikonen von Schwester Maria Natalie Winiger statt. Zu Beginn führt Pater Hermann Josef Zoche in die Kunsthistorischen Hintergründe und Theologie und Spiritualität der Ikonen ein.

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, 19 Uhr, geht es um die Fragen „Unsere Erde am Wendepunkt? Ist das Klima noch zu retten?“ Referentin ist die Freiburger Theologin Anja Berkmann. Am Mittwoch, 9. Februar, 19 Uhr, geht es um das Thema „Europas zukünftige Sicherheit – mit oder ohne Nato?“ Darüber referiert der frühere Generalmajor Gerd – Johannes Hagemann. Ein weiteres aktuelles Thema: „Können Nachrichten in sozialen Netzwerken die Zeitungen, den Rundfunk und das Fernsehen ersetzen? Wie erkennen wir Verschwörungstheorien?“ Referent ist Christof Ebner, SWR-Studioleiter Freiburg, der Termin wird noch bekannt gegeben. Dann folgt der Vortrag: „Der Synodale Weg“, Referentin ist Menz-Thoma, Studiendirektorin aus Freiburg. Auch hier steht der Termin noch nicht fest.

Treffpunkt für alle, die konkrete Fragen zur Benutzung von Smartphones, Tablets und PC haben, können sich mit anderen bei einem gemütlichen Kaffee austauschen und/oder sich von ehrenamtlichen Experten kostenlos beraten lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.: Termine: ab Oktober 2021, jeden 1. Donnerstag im Monat im Café Gretstube in Nöggenschwiel. Infos per E-Mail (iPunkt.Weilheim@web.de) oder bei Gebhard Kaiser, Telefon 07755/93 80 38 Sprachkurse: Englisch – ab Donnerstag, 30. September, 19.30 Uhr, zehn Abende à 90 Minuten, Kosten 55 Euro. Info: Simone Tröndle, Telefon 07755/801 78. Spanisch: Für Anfänger mit sehr leichten Vorkenntnissen ab Montag, 4. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, Dauer zehn Abende; für leicht Fortgeschrittene ab Freitag, 1. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, Dauer zehn Nachmittage; für Anfänger mit Vorkenntnissen ab Montag, 1. Oktober, 9.30 bis 11 Uhr. Leitung und Auskunft: Flora Carreón Welte, Telefon 07755/939 99 73.

Englisch – ab Donnerstag, 30. September, 19.30 Uhr, zehn Abende à 90 Minuten, Kosten 55 Euro. Info: Simone Tröndle, Telefon 07755/801 78. Spanisch: Für Anfänger mit sehr leichten Vorkenntnissen ab Montag, 4. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, Dauer zehn Abende; für leicht Fortgeschrittene ab Freitag, 1. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, Dauer zehn Nachmittage; für Anfänger mit Vorkenntnissen ab Montag, 1. Oktober, 9.30 bis 11 Uhr. Leitung und Auskunft: Flora Carreón Welte, Telefon 07755/939 99 73. Gymnastik für Frauen: Jeweils dienstags 18 Uhr, ganzjährig, im Pfarrsaal Waldkirch; Leitung und Auskunft: Anneliese Brunner, Telefon 07751/27 79.